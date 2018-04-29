ميزة في هاتف آيفون تساهم في تقليل حوادث السيارات

تزداد حوادث السيارات عام بعد عام، وتكثر الإصابات وحالات الوفاة جراء تلك الحوادث، ويعزي سببها في الغالب إلى استهتار قائدي السيارات، وانشغالهم بأمور عديدة أثناء القيادة ومنها إجراء المكالمات وإرسال رسائل.

وفي دراسة أجرتها شركة التأمين على السيارات Everdrive في هذا الصدد، فإن 37% من قائدي السيارات يستخدمون الجوالات أثناء القيادة.

ومن خلال الدراسة اتضح أن الناس يستخدمون جوالاتهم لما يصل إلى 11٪ من الوقت، أو حوالي 3 دقائق خلال 29 دقيقة في السيارة في المتوسط، وفقًا للدراسة Everdrive والتي حللت حوالي 781 مليون ميل من بيانات القيادة.

وتبين كذلك أن ميزة أبل عدم الإزعاج أثناء القيادة ساهمت في تقليل الحوادث، وهي تعمل على إيقاف جميع الإشعارات إذا اكتشف جهاز آيفون الخاص بك أنك في سيارة متحركة وتُمكّنك من تعيين ردود تلقائية نصية لإخبار المتصلين بك بأنه لا يمكنك الاستجابة لأنك خلف المقود.

حيث وُجد أن 70٪ من الأشخاص في الدراسة أبقوا ميزة عدم الإزعاج أثناء القيادة مُشغّلة بعد أن قامت أبل بإصدارها في سبتمبر الماضي مع iOS 11، وفي الفترة ما بين 19 سبتمبر و25 أكتوبر من العام الماضي، استخدم الأشخاص الذين لديهم الميزة هواتفهم بنسبة 8٪ أقل، وفقًا للدراسة.