ميزة في هاتف آيفون تساهم في تقليل حوادث السيارات

تزداد حوادث السيارات عام بعد عام، وتكثر الإصابات وحالات الوفاة جراء تلك الحوادث، ويعزي سببها في الغالب إلى استهتار قائدي السيارات، وانشغالهم بأمور عديدة أثناء القيادة ومنها إجراء المكالمات وإرسال رسائل.
وفي دراسة أجرتها شركة التأمين على السيارات Everdrive في هذا الصدد، فإن 37% من قائدي السيارات يستخدمون الجوالات أثناء القيادة.
ومن خلال الدراسة اتضح أن الناس يستخدمون جوالاتهم لما يصل إلى 11٪ من الوقت، أو حوالي 3 دقائق خلال 29 دقيقة في السيارة في المتوسط، وفقًا للدراسة Everdrive والتي حللت حوالي 781 مليون ميل من بيانات القيادة.
وتبين كذلك أن ميزة أبل عدم الإزعاج أثناء القيادة ساهمت في تقليل الحوادث، وهي تعمل على إيقاف جميع الإشعارات إذا اكتشف جهاز آيفون الخاص بك أنك في سيارة متحركة وتُمكّنك من تعيين ردود تلقائية نصية لإخبار المتصلين بك بأنه لا يمكنك الاستجابة لأنك خلف المقود.
حيث وُجد أن 70٪ من الأشخاص في الدراسة أبقوا ميزة عدم الإزعاج أثناء القيادة مُشغّلة بعد أن قامت أبل بإصدارها في سبتمبر الماضي مع iOS 11، وفي الفترة ما بين 19 سبتمبر و25 أكتوبر من العام الماضي، استخدم الأشخاص الذين لديهم الميزة هواتفهم بنسبة 8٪ أقل، وفقًا للدراسة.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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