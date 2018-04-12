محكمة أمريكية تغرم أبل نصف مليار دولار لانتهاكها عدة براءات اختراع

أمرت هيئة المحلفين فى تكساس شركة أبل بدفع نصف مليار دولار لشركة تدعى فيرنتكس هولدينج، بسبب انتهاك براءات الاختراع الخاصة بها، والتى تتعلق بنظام الاتصالات الآمن مع "فيس تايم" و "فى بى إن عند الطلب" و "آى مسج".
ارتفع سهم VirnetX بما يصل إلى 44 فى المئة بسبب هذا الحكم بعد ساعات التداول، إذ أغلقت الشركة عند 4.10 دولار للسهم أمس الثلاثاء.
لم يشهد سهم شركة أبل تغييراً يذكر، بالنظر إلى أن المبلغ المطلوب من الشركة سداده، والذى يصل إلى 502.6 مليون دولار، يعد مبلغ ضئيل مقارنة بأرباح الشركة، إذ حققت الشركة أرباحاً بقيمة 20 مليار دولار فى الربع الأول، حسبما قالت فى فبراير.
زعمت شركة VirnetX أن ميزات Apple FaceTime و VPN on Demand و iMessage تنتهك أربع براءات اختراع تتعلق بالاتصالات الآمنة ، وهو الادعاء الى نفته أبل.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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