محكمة أمريكية تغرم أبل نصف مليار دولار لانتهاكها عدة براءات اختراع

أمرت هيئة المحلفين فى تكساس شركة أبل بدفع نصف مليار دولار لشركة تدعى فيرنتكس هولدينج، بسبب انتهاك براءات الاختراع الخاصة بها، والتى تتعلق بنظام الاتصالات الآمن مع "فيس تايم" و "فى بى إن عند الطلب" و "آى مسج".

ارتفع سهم VirnetX بما يصل إلى 44 فى المئة بسبب هذا الحكم بعد ساعات التداول، إذ أغلقت الشركة عند 4.10 دولار للسهم أمس الثلاثاء.

لم يشهد سهم شركة أبل تغييراً يذكر، بالنظر إلى أن المبلغ المطلوب من الشركة سداده، والذى يصل إلى 502.6 مليون دولار، يعد مبلغ ضئيل مقارنة بأرباح الشركة، إذ حققت الشركة أرباحاً بقيمة 20 مليار دولار فى الربع الأول، حسبما قالت فى فبراير.

زعمت شركة VirnetX أن ميزات Apple FaceTime و VPN on Demand و iMessage تنتهك أربع براءات اختراع تتعلق بالاتصالات الآمنة ، وهو الادعاء الى نفته أبل.