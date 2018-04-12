Nubia تكشف عن هاتفها Z18 بشاشة 5.7 بوصة

أعلنت العلامة التجارية Nubia التابعة لشركة ZTE عن هاتفها الجديد Nubia Z18 mini رسميا، والذى يعتبر أحدث هاتف من الشركة ضمن الفئات المتوسطة، حيث يأتى الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة بشكل كبير.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فيأتى الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق والوردى، وهو متاح بسعر 286 دولار، لإصدار 6/64 جيجا بايت، وبسعر 334 دولار لنسخة 6/128 جيجا بايت، وبسعر 349 دولار، لنسخة Provence المحدود، وسيكون متاح للحجز المسبق بداية من اليوم على أن يتم طرحه بالأسواق بداية من 19 إبريل.
مواصفات هاتف Nubia Z18 mini
- شاشة 5.7 بوصة بدقة عرض 2160×1080 بيكسل.
- معالج ثمانى النواة Snapdragon 660.
- ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت.
- ذاكرة داخلية 64/128 جيجا بايت.
-نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1
- شريحتى اتصال.
- كاميرا خلفية 24 ميجا بيكسل+ 5 ميجا بيكسل.
- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.
- مستشعر بصمة إصبع.
- بطارية قوية 3450mAh.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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