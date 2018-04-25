كيفية التحقق من وحدات الإعلانات غير الآمنة في التطبيقات

أشارت بوابة التقنيات "موبايل زيشر.دي" إلى أنه يتم الاعتماد على الإعلانات لتمويل التطبيقات في معظم الأحيان؛ حيث يقوم المطورون بدمج وحدات جاهزة للاتصال بشبكات الإعلانات أو خدمات تحليل سلوكيات المستخدم.

وتمكن المشكلة في أن بعض الوحدات تقوم بإرسال بيانات المستخدم بشكل غير آمن من خلال اتصالات غير مشفرة، ودون أن يكون للمطور أي تأثير عليها.

وأوضحت البوابة الألمانية أن إنشاء اتصالات غير مشفرة ظهر في خمس شبكات للإعلانات وخدمات تحليل أنشطة المستخدم، وهي Mopub و Rayjump و Appsgeyser و Nexage و Quantumgraph.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة التحقق من وحدات الإعلانات المدمجة في تطبيقات الأجهزة الجوالة قبل تثبيتها، وذلك عن طريق موقع الويب لشركة Appbrain؛ حيث يقوم المستخدم بكل سهولة بإدخال اسم التطبيق في خانة البحث، ويتم إدراج الوحدات في صفحة النتائج تحت رابط مكتبات شبكة الإعلانات Ad network libraries، وبالتالي يتمكن المستخدم من التحقق مما إذا كان التطبيق خاليا من الإعلانات تماما أم لا.

وإذا رغب المستخدم في التحقق من جميع التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي مرة واحدة، فيمكنه تنزيل التطبيق Appbrain Ad Detector المجاني.