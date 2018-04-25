كيفية التحقق من وحدات الإعلانات غير الآمنة في التطبيقات

أشارت بوابة التقنيات "موبايل زيشر.دي" إلى أنه يتم الاعتماد على الإعلانات لتمويل التطبيقات في معظم الأحيان؛ حيث يقوم المطورون بدمج وحدات جاهزة للاتصال بشبكات الإعلانات أو خدمات تحليل سلوكيات المستخدم.
وتمكن المشكلة في أن بعض الوحدات تقوم بإرسال بيانات المستخدم بشكل غير آمن من خلال اتصالات غير مشفرة، ودون أن يكون للمطور أي تأثير عليها.
وأوضحت البوابة الألمانية أن إنشاء اتصالات غير مشفرة ظهر في خمس شبكات للإعلانات وخدمات تحليل أنشطة المستخدم، وهي Mopub و Rayjump و Appsgeyser و Nexage و Quantumgraph.
وينصح الخبراء الألمان بضرورة التحقق من وحدات الإعلانات المدمجة في تطبيقات الأجهزة الجوالة قبل تثبيتها، وذلك عن طريق موقع الويب لشركة Appbrain؛ حيث يقوم المستخدم بكل سهولة بإدخال اسم التطبيق في خانة البحث، ويتم إدراج الوحدات في صفحة النتائج تحت رابط مكتبات شبكة الإعلانات Ad network libraries، وبالتالي يتمكن المستخدم من التحقق مما إذا كان التطبيق خاليا من الإعلانات تماما أم لا.
وإذا رغب المستخدم في التحقق من جميع التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي مرة واحدة، فيمكنه تنزيل التطبيق Appbrain Ad Detector المجاني.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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