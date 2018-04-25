ويكيبيديا تطلق وظيفة اختيارية لمعاينة صفحة المقالات

أطلقت مؤسسة ويكيبيديا وظيفة معاينة جديدة بموسوعتها الشهيرة على الإنترنت؛ فإذا قام المستخدم بتحريك مؤشر الفأرة على الرابط الأزرق، والذي يشير إلى صفحة ويكيبيديا الأخرى، فتظهر المعلومات الأولى من المقالة الموجودة في الصفحة، ويتم إظهار الجمل الأولى من المقالة بالإضافة إلى صورة الغلاف إذا كانت موجودة.
وأوضحت مؤسسة ويكيبيديا أن هذا التغيير يهدف إلى جعل المستخدم أكثر كفاءة عند التنقل بين مقالات موسوعة الويب، وإذا تسببت الوظيفة الجديدة في إزعاج المستخدم فيمكنه إيقافها، من خلال النقر على أيقونة الترس الصغير وتعطيل وظيفة معاينة الصفحة.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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