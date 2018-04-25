ويكيبيديا تطلق وظيفة اختيارية لمعاينة صفحة المقالات

أطلقت مؤسسة ويكيبيديا وظيفة معاينة جديدة بموسوعتها الشهيرة على الإنترنت؛ فإذا قام المستخدم بتحريك مؤشر الفأرة على الرابط الأزرق، والذي يشير إلى صفحة ويكيبيديا الأخرى، فتظهر المعلومات الأولى من المقالة الموجودة في الصفحة، ويتم إظهار الجمل الأولى من المقالة بالإضافة إلى صورة الغلاف إذا كانت موجودة.

وأوضحت مؤسسة ويكيبيديا أن هذا التغيير يهدف إلى جعل المستخدم أكثر كفاءة عند التنقل بين مقالات موسوعة الويب، وإذا تسببت الوظيفة الجديدة في إزعاج المستخدم فيمكنه إيقافها، من خلال النقر على أيقونة الترس الصغير وتعطيل وظيفة معاينة الصفحة.