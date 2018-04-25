ابل تطرح نسختي آيفون 8 وآيفون بلاس 8 باللون الاحمر

أطلقت شركة آبل الأمريكية "الإصدار الأحمر" لهاتفيها آيفون8 وآيفون بلاس8 ، وتطرح الشركة النسخة الجديدة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم عبر الإنترنت، على أن يتم طرحهما في الأسواق بداية من الجمعة المقبل.
وعن سبب اصدار اللون الأحمر من نسختي آيفون 8 وآيفون بلاس 8، ذكر موقع شركة آبل، أن جزء من مبيعات الهاتف ستذهب لصندوق دولي خاص لمكافحة مرض الإيدز، وذلك في إطار شراكتها التي تمتد لنحو11 سنة مع حملة "برودكت ريد" الخيرية لصندوق"غلوبال فوند".
وطرحت الشركة أيضا غلافا جلديا وآخرا مطاطيا باللون الأحمر، يناسبا موديلات "آيفون أكس" و"آيفون 8" و"آيفون بلاس"، وسيبلغ سعر آيفون الأحمر 799 يورو في ألمانيا، أما سعر الغلاف الجلدي فسيكون 109 يورو.
كما قدمت الشركة ساعاتها الذكية "آبل واتش" بسوار جلدي أحمر. بالإضافة إلى سماعاتها "بيتس سولو3" اللاسلكية وسماعات "بيتس بيل" باللون الأحمر.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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