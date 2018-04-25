ابل تطرح نسختي آيفون 8 وآيفون بلاس 8 باللون الاحمر

أطلقت شركة آبل الأمريكية "الإصدار الأحمر" لهاتفيها آيفون8 وآيفون بلاس8 ، وتطرح الشركة النسخة الجديدة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم عبر الإنترنت، على أن يتم طرحهما في الأسواق بداية من الجمعة المقبل.

وعن سبب اصدار اللون الأحمر من نسختي آيفون 8 وآيفون بلاس 8، ذكر موقع شركة آبل، أن جزء من مبيعات الهاتف ستذهب لصندوق دولي خاص لمكافحة مرض الإيدز، وذلك في إطار شراكتها التي تمتد لنحو11 سنة مع حملة "برودكت ريد" الخيرية لصندوق"غلوبال فوند".

وطرحت الشركة أيضا غلافا جلديا وآخرا مطاطيا باللون الأحمر، يناسبا موديلات "آيفون أكس" و"آيفون 8" و"آيفون بلاس"، وسيبلغ سعر آيفون الأحمر 799 يورو في ألمانيا، أما سعر الغلاف الجلدي فسيكون 109 يورو.

كما قدمت الشركة ساعاتها الذكية "آبل واتش" بسوار جلدي أحمر. بالإضافة إلى سماعاتها "بيتس سولو3" اللاسلكية وسماعات "بيتس بيل" باللون الأحمر.