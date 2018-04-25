تعرف على أهم 10 ميزات جديدة بجهاز آيباد 2018

أطلقت شركة آبل إصدار جديد من جهازها اللوحي آيباد يحمل اسم آيباد 2018، حيث زودت جهازها الجديد بمعالج A10 Fusion، وهو أول جهاز لوحي خارج سلسلة آيباد برو يحصل على دعم القلم الرقمي Apple Pencil، كما يقدم نظام iOS 11 ميزات قوية جديدة للجهاز.
ونستعرض أهم 10 ميزات جديدة في جهاز آيباد 2018:
1- الترميز الفوري Instant Markup
هي ميزة تسمح بوضع علامة على أي شيء في جهاز آيباد باستخدام القلم الرقمي Apple Pencil، سواء كانت ملفات PDF أو صور.
2- ميزة الملاحظات الفورية Instant Notes
من خلال الضغط بقلم آبل على شاشة جهاز آيباد أثناء وجود شاشة القفل، سيفتح الجهاز في وضع الملاحظات الفوري مما يسمح لك بتدوين الملاحظات دون فتح جهاز آيباد بشكل كامل، ويتم حفظه في تطبيق الملاحظات للرجوع إليه لاحقًا.
لتفعيل هذه الميزة اذهب إلى الإعدادات ثم الملاحظات واضغط على Access Notes من شاشة القفل واختر خيارًا يناسب احتياجاتك.
3- ميزة الرسم المُضمَن Inline Drawing
من خلال هذه الخاصية مع وجود إصدار iOS 11 يمكنك البدء بالرسم مباشرة مع كتابة النص عن طريق لمس الشاشة باستخدام قلم آبل.
4- ميزة المسح للمستندات و التوقيع الرقمي Scan and Sign
هي ميزة جديدة ضمن تطبيق الملاحظات يمكن من خلالها عمل مسح ضوئى للمستندات وتحويلها إلى نسخة رقمية يمكنك إجراء كافة التعديلات المطلوبة عليها ومن ثَم التوقيع عليها إلكترونياً باستخدام القلم.
ولتفعيل هذه الميزة افتح تطبيق الملاحظات واضغط فوق أيقونة Plus ثم اضغط فوق مسح المستندات Scan Documents، وسيعرض الجهاز الصورة الذي تظهر بالكاميرا الخلفية وسيقوم تلقائيًا بمسح الصورة المعروضة.
5- الكتابة بيد واحدة Keyboard Flicking
يوفر نظام iOS 11 وضعية العمل على لوحة المفاتيح بيد واحدة مع وجود خيار Flick لتمكين كتابة الأرقام والرموز بسرعة أكثر وبطريقة أسهل حيث توجد مفاتيح رموز رمادية اللون فوق معظم المفاتيح العادية التي تظهر على الشاشة، والتي يمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى التبديل.
6- تقسيم لوحة المفاتيح إلى نصفين وتحريكها Split Keyboard
من الممكن تقسيم لوحة المفاتيح إلى نصفين وتحريكها ووضع كل مقطع على جانبي الشاشة بدلاً من جعله يأخذ نصف الجزء السفلي من الشاشة مما يجعل من السهل الكتابة على لوحة المفاتيح أثناء الإمساك بجهاز الآيباد بكلتا يديك.
ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال إعدادات لوحة المفاتيح ثم بتفعيل خاصية Split Keyboard.
7- لوحة التحكم السريعة The New Dock
سيؤدي التمرير السريع لأعلى من شاشة الآيباد السفلية إلى احضار لوحة التحكم السريعة Dock بغض النظر عن ما تفعله على الجهاز مما يجعل الوصول إلى التطبيقات المفضلة لديك أسهل بكثير كما يمكنك التبديل فيما بينهما بشكل سريع بكثير، يمكنك أيضًا تخصيص الجانب الأيمن من Dock للتطبيقات التي تفضلها،وعلى الجانب الأيسر يمكنك الاطلاع على التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا، والـ Dock قادر على حمل أكثر من 10 تطبيقات مثبتة بشكل دائم إلى جانب إظهار أكثر 3 تطبيقات استخدامًا.
8- تقسيم الشاشة إلى نصفين Slide Over and Split View
هذه الميزة توفر لك استخدام تطبيقين في آنٍ واحد، فبينما يتيح لك الـ Dock سهولة العمل على تطبيقات متعددة في الوقت ذاته يمكنك سحب تطبيق إلى خارج Dock لإنشاء Slide Over أو سحبه إلى الحافة اليمنى أو اليسرى من الشاشة لإنشاء Split View.
9- السحب والإفلات DRAG AND DROP
ميزة السحب والإفلات الجديدة تسمح بسحب أي مقطع نصي بارز أو روابط أو صور أو ملفات ونقلها من تطبيق إلى آخر بكل سهولة. الضغط والمسك بالإصبع يبدأ بإجراء السحب، في حين أن الإصبع الآخر يمكن استخدامه لإحضار Dock أو الوصول إلى الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق آخر حيث يتم افلات العنصر الذي يتم سحبه.
10- مركز التحكم CONTROL CENTER
الميزة الأخيرة هي مركز التحكم الجديد، ويمكنك الوصول إليها عن طريق النقر المزدوج على زر الصفحة الرئيسية أو إجراء تمريرة طويلة من أسفل الشاشة سيفتح محول التطبيقات App Switcher، حيث يقع مركز التحكم على الجانب الأيمن من الشاشة في كل من الوضع الأفقي والعمودي والذي سيقوم بتشغيل الـ Dock الخاص بك أيضًا.
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