تحديث جديد لتطبيق بحث جوجل يسهل مقارنة الأفلام وشراء التذاكر

تلقى تطبيق بحث جوجل تحديثًا آخر فى غضون أسابيع قليلة، والذى يتيح لك مقارنة الأفلام مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب المختلفة مثل التقييمات ومواعيد العرض والموقع، ومن ثم مساعدتك على شراء التذاكر.
وعلاوة على ذلك، يمكنك مشاهدة الأفلام التى يتم عرضها فى مكانك المفضل، أو يمكنك معرفة ما يتم تشغيله حسب الموقع، لتجربة الميزات الجديدة المضمّنة فى هذا التحديث، سيكون عليك البحث عن "أوقات العرض" أو "الأفلام" أو أوقات الأفلام فى مدينتك.
و يتوفر التحديث فى تطبيق جوجل لنظام اندرويد فى الولايات المتحدة والهند باللغة الهندية والإنجليزية، وستتم إضافة هذه التغييرات إلى تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS "قريبًا".
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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