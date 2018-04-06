تحديث جديد لتطبيق بحث جوجل يسهل مقارنة الأفلام وشراء التذاكر

تلقى تطبيق بحث جوجل تحديثًا آخر فى غضون أسابيع قليلة، والذى يتيح لك مقارنة الأفلام مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب المختلفة مثل التقييمات ومواعيد العرض والموقع، ومن ثم مساعدتك على شراء التذاكر.

وعلاوة على ذلك، يمكنك مشاهدة الأفلام التى يتم عرضها فى مكانك المفضل، أو يمكنك معرفة ما يتم تشغيله حسب الموقع، لتجربة الميزات الجديدة المضمّنة فى هذا التحديث، سيكون عليك البحث عن "أوقات العرض" أو "الأفلام" أو أوقات الأفلام فى مدينتك.

و يتوفر التحديث فى تطبيق جوجل لنظام اندرويد فى الولايات المتحدة والهند باللغة الهندية والإنجليزية، وستتم إضافة هذه التغييرات إلى تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS "قريبًا".