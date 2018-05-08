يُعتبر Photoshop Express واحدا من أبرز تطبيقات معالجة الصور على الهواتف الذكية المختلفة، إذ يأتى من تطوير شركة "أدوبى" الشهيرة، وحصل مؤخرا على تحديث جديد على منصة أندرويد، وفر العديد من المزايا والإضافات المهمة للمستخدمين والتى يأتى على رأسها ميزة "النقوش النصفية".

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، تتيح هذه التأثيرات للمستخدمين إضافة المشاعر داخل الصور، بالإضافة إلى قدرة المستخدمين الآن على التحكم فى السطوع حول حافة الصورة، جنبا إلى جنب ميزة تصحيح المنظور بشكل تلقائي، ففى حالة وجود صورة ملتوية يرغب المستخدم فى تصويبها، فيمكن فعل ذلك بضغطة واحدة على التطبيق.

ويمكن أيضا من خلال هذا التحديث سحب صور متعددة فى وقت واحد، وتعيين أى صورة تعمل عليها كخلفية لشاشة الهاتف أو كصورة جهة اتصال او حتى صور للملف الشخصى.