يُعتبر Photoshop Express واحدا من أبرز تطبيقات معالجة الصور على الهواتف الذكية المختلفة، إذ يأتى من تطوير شركة "أدوبى" الشهيرة، وحصل مؤخرا على تحديث جديد على منصة أندرويد، وفر العديد من المزايا والإضافات المهمة للمستخدمين والتى يأتى على رأسها ميزة "النقوش النصفية".
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، تتيح هذه التأثيرات للمستخدمين إضافة المشاعر داخل الصور، بالإضافة إلى قدرة المستخدمين الآن على التحكم فى السطوع حول حافة الصورة، جنبا إلى جنب ميزة تصحيح المنظور بشكل تلقائي، ففى حالة وجود صورة ملتوية يرغب المستخدم فى تصويبها، فيمكن فعل ذلك بضغطة واحدة على التطبيق.
ويمكن أيضا من خلال هذا التحديث سحب صور متعددة فى وقت واحد، وتعيين أى صورة تعمل عليها كخلفية لشاشة الهاتف أو كصورة جهة اتصال او حتى صور للملف الشخصى.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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