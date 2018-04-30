hmd تفكر فى إعادة إحياء سلسلة هواتف nokia n series

كشف تقرير جديد أن شركة HMD المالكة لحق تطوير وتصنيع وتسويق هواتف نوكيا تفكر حاليا فى إعادة إحياء سلسلة هواتف Nokia N Series، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركة تخطط إلى إعادة إحياء سلسلة نوكيا X القديمة أيضا، وهو ما يشير إلى أن الشركة تسعى لزيادة انتشار هواتف نوكيا بالاعتماد على تاريخها السابق.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فنشر الحساب الرسمى لشركة HMD على شبكة التواصل الاجتماعية الصينية Weibo، منشور تذكارى هول سلسلة هواتف Nokia N، وكيف تم إطلاقها فى 27 أبريل 2005، وهو ما يعنى أنه تم إطلاق الهاتف قبل 13 عام، إذ عقد حينها مؤتمر صحفى أقيم فى العاصمة الهولندية أمستردام، وكشفت الشركة عن هواتف Nokia N70 وNokia N90 وNokia N91.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإعلان يضم دعوة غامضة، إذ يضم صورة لفتح صندوق هاتف جديد، وهو ما يشير إلى أن الشركة قد تطلق نسخة محدثة من هاتف نوكيا N8 للاحتفال بهذه المناسبة، خاصة وأن هاتف نوكيا N8، هو أحد أكثر الهواتف البارزة فى هذه السلسلة والمشهورة بكاميراتها الممتازة.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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