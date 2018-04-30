كشف تقرير لموقع Buzzfeed عن إطلاق تويتر لميزة جديدة تبرز "لينكات" الأخبار التى قام الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بتغريدها عبر التايم لاين الخاص به، كما سيرى المستخدم أسفل القصة الاخبارية، جميع التغريدات التى تشير إلى هذا الرابط الإخبارى المعين.
تم طرح الميزة لجميع مستخدمى Twitter عبر iOS وAndroid وويب، وأكد متحدث باسم تويتر هذه الميزة الجديدة لموقع BuzzFeed News.
وعلى مدى العامين الماضيين، اهتم موقع تويتر بالأخبار بشكل كبير، إذ تحولت الشركة لأول مرة من فئة "الشبكات الاجتماعية" إلى "الأخبار" بمتجر التطبيقات فى أبريل 2016، وأصبحت الآن تبث بثًا إخباريًا مباشرًا جنبًا إلى جنب مع التايم لاين المحلى ؛ الذى يعرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين فى قسم Explore.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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