تطبيق لكافة الأنشطة التجارية والتعليمية والطبية

دشن مجموعة شباب من منطقة المعادي، تطبيق على "جوجل بلاي"، يحمل اسم (جمهورية المعادي) لخدمة سكان المعادي والمقطم والهضبة الوسطي والتجمعات.
ويأتي هذا من منطلق الخدمة العامة بحيث يستطيع أي صاحب نشاط سواء تجاري أو خدمي الإعلان عن نشاطه علي التطبيق لمدة سنة كاملة نظير مبلغ 50ج هذا بجانب الإعلان عن أي عروض وخصومات طوال السنة مجانا.
وأيضًا يوجد بالتطبيق قسم للوظائف للإعلان عليه مجانا حتي يستطيع سكان هذه المناطق الاستفادة الكاملة، من إيجاد وظائف + معرفة كافة الأماكن الخدمية والتجارية حولهم وهذه الأماكن معروفة ولها مكان ثابت ومعروف حتي لا تحدث أي أعمال إجرامية من أماكن وأشخاص وهميين مثلما حدث علي مواقع أخرى وهذا سبب لوضع قيمة ال 50 جنيه للإعلان حتي يتسني لأصحاب التطبيق تحصيل هذا المبلغ من المعلن والتأكد أن له مكان معروف وثابت.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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