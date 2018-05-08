تطبيق لكافة الأنشطة التجارية والتعليمية والطبية

دشن مجموعة شباب من منطقة المعادي، تطبيق على "جوجل بلاي"، يحمل اسم (جمهورية المعادي) لخدمة سكان المعادي والمقطم والهضبة الوسطي والتجمعات.

ويأتي هذا من منطلق الخدمة العامة بحيث يستطيع أي صاحب نشاط سواء تجاري أو خدمي الإعلان عن نشاطه علي التطبيق لمدة سنة كاملة نظير مبلغ 50ج هذا بجانب الإعلان عن أي عروض وخصومات طوال السنة مجانا.

وأيضًا يوجد بالتطبيق قسم للوظائف للإعلان عليه مجانا حتي يستطيع سكان هذه المناطق الاستفادة الكاملة، من إيجاد وظائف + معرفة كافة الأماكن الخدمية والتجارية حولهم وهذه الأماكن معروفة ولها مكان ثابت ومعروف حتي لا تحدث أي أعمال إجرامية من أماكن وأشخاص وهميين مثلما حدث علي مواقع أخرى وهذا سبب لوضع قيمة ال 50 جنيه للإعلان حتي يتسني لأصحاب التطبيق تحصيل هذا المبلغ من المعلن والتأكد أن له مكان معروف وثابت.