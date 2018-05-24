HTC تعلن رسميا عن هاتفها U12 + الجديد

طرحت أخيرا شركة HTC رسميا الهاتف الذكى الرائد U12 +، والذى يأتى مزود بشاشة 6 بوصة QHD + مع دعم HDR10، وزجاج حماية Corning Gorilla ومدعوم بمعالج Snapdragon 845 مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايت، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 8.0، مع واجهة HTC Sense UI.

ويوفر الهاتف ميزة فتح الشاشة عبر بصمة الوجه، وملصقات الواقع المعزز، فضلا عن ميزة Edge Sense 2 التى تسمح للمستخدمين بالضغط مطولا للوصول إلى التطبيقات أو التحكم فى الهاتف، كما أنه يمتلك ميزة Qualcomm Quick Charge 3.0 التى تتيح للمستخدم شحن الهاتف من 0 إلى 50٪ فقط فى 35 دقيقة، ويأتى هاتف HTC U12 + باللون الأزرق والأسود والأحمر بسعر 799 دولارًا أمريكيًا لإصدار 64 جيجابايت، فيما تكلف نسخة 128 جيجا 849 دولارًا