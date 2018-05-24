HTC تعلن رسميا عن هاتفها U12 + الجديد

طرحت أخيرا شركة HTC رسميا الهاتف الذكى الرائد U12 +، والذى يأتى مزود بشاشة 6 بوصة QHD + مع دعم HDR10، وزجاج حماية Corning Gorilla ومدعوم بمعالج Snapdragon 845 مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايت، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 8.0، مع واجهة HTC Sense UI.
ويوفر الهاتف ميزة فتح الشاشة عبر بصمة الوجه، وملصقات الواقع المعزز، فضلا عن ميزة Edge Sense 2 التى تسمح للمستخدمين بالضغط مطولا للوصول إلى التطبيقات أو التحكم فى الهاتف، كما أنه يمتلك ميزة Qualcomm Quick Charge 3.0 التى تتيح للمستخدم شحن الهاتف من 0 إلى 50٪ فقط فى 35 دقيقة، ويأتى هاتف HTC U12 + باللون الأزرق والأسود والأحمر بسعر 799 دولارًا أمريكيًا لإصدار 64 جيجابايت، فيما تكلف نسخة 128 جيجا 849 دولارًا
GMT 02:35 2018 الخميس ,24 أيار / مايوواتس آب يتيح لمستخدمى أيفون تحميل بيانات حسابهم
GMT 02:23 2018 الخميس ,24 أيار / مايوVivo الصينية تطرح نسخة مخصصة من هاتفها V9 لكأس العالم
GMT 02:15 2018 الخميس ,24 أيار / مايوتويتر توقف تطبيقها على أجهزة Roku وAndroid TV وXbox
GMT 22:45 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوخلال مؤتمر WWDC المقبل أبل تدعم مساعدها الصوتي "Siri" بصوت جديد
GMT 22:43 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوأدوبى تستحوذ على منصة "Magento" بصفقة بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار
جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
أرسل تعليقك