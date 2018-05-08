سامسونج تستعد للكشف عن جلاكسي s10

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها جلاكسي S10 في حدث كبير خلال شهر يناير 2019، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع fonearena الهندي.

كما طلبت شركة سامسونج من مورديها البدء في توريد المكونات لهاتفها الآخر القابل للطي، والذي يشاع أنها ستكشف عنه في نوفمبر المقبل، على أن يتم إطلاقه مطلع العام المقبل بالتزامن مع مؤتمر Mobile World 2019.

كما كانت سامسونج ترغب في إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي في MWC 2019، فسيرى S10 الضوء في اليوم قبل الشهر المحدد بالجدول، وهو ما يؤكد أيضا إطلاقه في يناير.

وتفيد التقارير أن شركة سامسونج بدأت في توريد قطع الغيار اللازمة لهاتف جلاكسي S10 المقبل والذي من المنتظر أن يضم الكثير من المميزات بداخله ليكون أحد الهواتف الذكية المميزة التي ستطلقها الشركة.