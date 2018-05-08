سامسونج تستعد للكشف عن جلاكسي s10

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها جلاكسي S10 في حدث كبير خلال شهر يناير 2019، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع fonearena الهندي.
كما طلبت شركة سامسونج من مورديها البدء في توريد المكونات لهاتفها الآخر القابل للطي، والذي يشاع أنها ستكشف عنه في نوفمبر المقبل، على أن يتم إطلاقه مطلع العام المقبل بالتزامن مع مؤتمر Mobile World 2019.
كما كانت سامسونج ترغب في إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي في MWC 2019، فسيرى S10 الضوء في اليوم قبل الشهر المحدد بالجدول، وهو ما يؤكد أيضا إطلاقه في يناير.
وتفيد التقارير أن شركة سامسونج بدأت في توريد قطع الغيار اللازمة لهاتف جلاكسي S10 المقبل والذي من المنتظر أن يضم الكثير من المميزات بداخله ليكون أحد الهواتف الذكية المميزة التي ستطلقها الشركة.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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