مميزات الجهاز اللوحي الجديد من آيسر

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق الجهاز اللوحي Chromebook Tab 10 والمزود بنظام تشغيل غوغل "كروم أو إس"، والذي يمكن استعماله بواسطة قلم الإدخال ويتيح إمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات غوغل بلاي.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الجهاز الجديد يشتمل على شاشة لمسية IPS قياس 7ر9 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2048 x 1536 بيسكل، مع معالج جوجل OP1، والمطور خصيصاً لأجهزة كروم بوك، والذي يعمل بنواتين Cortex-A72 أو أربعة أنوية Cortex-A53.

ويمتاز الجهاز اللوحي الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية Micro-SD.

وعلى غرار الكثير من أجهزة كروم بوك، يدعم الجهاز الجديد إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات غوغل بلاي وتطبيقات أندرويد، وتعمل الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 5 ميغابيكسل، في حين تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميغابيكسل، إضافة إلى توافر سماعات ستريو وميكروفون لإجراء دردشة الفيديو.

ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد تقنية الاتصال بالإنترنت عن طريق معيار ac لشبكة WLAN اللاسلكية، مع وجود منفذ الصوت 5ر3 مم ومنفذ USB-C وتقنية البلوتوث 4.1، ويبلغ وزن الجهاز 550 جرام، وتكفي شحنة البطارية لتشغيله لمدة 9 ساعات.

وأعلنت آيسر أن سعر الجهاز Chromebook Tab 10 الجديد يبلغ 329 دولاراً أمريكياً.