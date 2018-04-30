توصل الباحثون إلى طريقة لوضع الإلكترونيات مباشرة على جلد الإنسان باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، مما يمهد الطريق لظهور أجهزة الاستشعار قابلة للارتداء مباشرة على الجلد، وحتى الخلايا الشمسية التى يمكنها شحن الأجهزة الإلكترونية، إذ طور الباحثون فى جامعة "مينيسوتا" نوع جديد من الوشم الذى يعتمد على تقنية للطباعة بشكل ثلاثى الأبعاد باستخدام حبر يحتوى على رقائق فضية موصلة، والتى يمكن نزعها عن الجلد عندما لم يعد هناك حاجة إليها.

ووفقا لموقع independent البريطانى، الاستخدامات المحتملة للتكنولوجيا الجديدة تشمل طباعة الخلايا البيولوجية فى الجروح لمساعدتها على الشفاء، والتى يعتقد الباحثون أنها يمكن أن تؤدى إلى علاجات طبية جديدة للإصابات والطعوم الجلدية.

قال العالم مايكل ماك ألبين :"نحن متحمسون لإمكانيات تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة باستخدام طابعة محمولة وخفيفة الوزن تكلف أقل من 400 دولار" .

ومن المتوقع أن تكون الاستخدامات الأولى للوشم الإلكترونى الجديد بين الجيوش، حيث تساعد الجنود فى ساحة المعركة، فوضع أجهزة استشعار على أجسادهم يمكنها اكتشاف العوامل الكيميائية أو البيولوجية والعديد من الأمور الخطيرة.