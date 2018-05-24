vivo الصينية تطرح نسخة مخصصة من هاتفها v9 لكأس العالم

تعد الشركة الصينية المصنعة فيفو هى الراعى الرسمى للبطولتين القادمتين لكأس العالم، بما فى ذلك البطولة التى تبدأ فى روسيا الشهر المقبل، لذا عقدت الشركة أمس حدثًا فى حديقة فورست فى بكين، حيث أعلنت عن حملة عالمية جديدة بعنوان My Time, My FIFA World Cup، والتى ضمت برنامج Super Vivo Super Photographer ، ومشروع Super Vivo Super ، بالإضافة إلى إصدار محدود جديد لهاتف Vivo V9 الذكى مخصص لكأس العالم.

ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، أطلقت الشركة الصينية على هاتفها اسم vivo V9 2018 FIFA World Cup Russia، ولم تغير الشركة المواصفات الداخلية بالهاتف، إلا أنه يحتوى على مجموعة إضافية من التطبيقات التى ستمكّنك من متابعة فريقك المفضل أثناء الدورة والتفاعل مع الجماهير الآخرين، كما أن هناك أيضًا العديد من المظاهر لتخصيص الهاتف بخلفية مناسبة لفريقك.