أوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن أكثر من 60 كاميرا أمنية تابعة لشركة "كانون" المرتبطة بالانترنت تعرضت، اليوم الإثنين، للقرصنة فى جميع أنحاء اليابان، وفى معظم الحالات يتم ترك رسالة تقول "تم اختراقى " على شاشات المستخدمين على ما يبدو من قبل المخترق.

وحثت شركة كانون، مستخدمى كاميراتها إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على موقعها الإلكترونى خشية تعرض مزيد من الكاميرات للاختراق، بينما قالت الشركة أنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية.

وفى حين أنه لا يزال من غير الواضح لماذا تم استهداف كاميرات كانون، ذكر مسئولو مدينة ياتشيو فى محافظة تشيبا ومدينة أجيو فى محافظة سايتاما، التى فقدت السيطرة على كاميرات مراقبة مستويات ممراتها المائية، إنها فشلت فى إعادة ضبط الكاميرات.

ويقول الخبراء أن المخترق يمكنه استخدام هذه الكاميرات كبوابة للهجوم على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالحكومات والشركات.