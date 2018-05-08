أوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن أكثر من 60 كاميرا أمنية تابعة لشركة "كانون" المرتبطة بالانترنت تعرضت، اليوم الإثنين، للقرصنة فى جميع أنحاء اليابان، وفى معظم الحالات يتم ترك رسالة تقول "تم اختراقى " على شاشات المستخدمين على ما يبدو من قبل المخترق.
وحثت شركة كانون، مستخدمى كاميراتها إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على موقعها الإلكترونى خشية تعرض مزيد من الكاميرات للاختراق، بينما قالت الشركة أنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية.
وفى حين أنه لا يزال من غير الواضح لماذا تم استهداف كاميرات كانون، ذكر مسئولو مدينة ياتشيو فى محافظة تشيبا ومدينة أجيو فى محافظة سايتاما، التى فقدت السيطرة على كاميرات مراقبة مستويات ممراتها المائية، إنها فشلت فى إعادة ضبط الكاميرات.
ويقول الخبراء أن المخترق يمكنه استخدام هذه الكاميرات كبوابة للهجوم على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالحكومات والشركات.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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