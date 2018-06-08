استطاع باحثون يابانيون تطوير إصبع روبوت لكن يتمتع بعضلات حقيقية، في خطوة مهمة نحو صناعة هيكل آلي كامل مغطى باللحم.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الباحثين من معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو نجحوا في إنتاج أنسجة من الفئران، ثم قاموا بمزجها بهياكل آلية لاحقا.
تمهد الخطوة، بحسب سكاي نيوز عربية، الطريق أمام تطوير إنسان آلي (روبوت) بيولوجي، في المستقبل، وهو ما سيتيح تحسين أدائها وعمرها بشكل لافت.
وكانت المحاولات السابقة ذات عمر قصير وانتهت بالفشل. وهذه المرة اعتمد العلماء اليابانيون على خلايا من الفئران في إنتاج أنسجة حية تستطيع الانثناء بنسبة 90 في المئة، بخلاف القطع الآلية.
واستطاعت الأنسجة التي جرى إنتاجها في أحد مختبرات اليابان، أن تحافظ على حياتها لمدة أسبوع، فيما يعاني العلماء منذ عقود لجعلها تعيش فترات طويلة.
وبعدما نمت الأنسجة حول الهيكل الآلي الصغير، استطاعت أن تنثني كما تمكنت من تحريك قطعة بلاستيكية صغيرة من مكانها.
وما تزال الطريق طويلة أمام العلماء نحو تطوير "روبوت بيولوجي" متكامل، إذ يحتاجون إلى سنوات وربما إلى عقود ليطوروا أنسجة كبيرة يمكن أن تكسو إنسانا آليا بشكل كامل، على اعتبار أن التجربة شملت عضلة صغيرة فقط.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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