استطاع باحثون يابانيون تطوير إصبع روبوت لكن يتمتع بعضلات حقيقية، في خطوة مهمة نحو صناعة هيكل آلي كامل مغطى باللحم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الباحثين من معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو نجحوا في إنتاج أنسجة من الفئران، ثم قاموا بمزجها بهياكل آلية لاحقا.

تمهد الخطوة، بحسب سكاي نيوز عربية، الطريق أمام تطوير إنسان آلي (روبوت) بيولوجي، في المستقبل، وهو ما سيتيح تحسين أدائها وعمرها بشكل لافت.

وكانت المحاولات السابقة ذات عمر قصير وانتهت بالفشل. وهذه المرة اعتمد العلماء اليابانيون على خلايا من الفئران في إنتاج أنسجة حية تستطيع الانثناء بنسبة 90 في المئة، بخلاف القطع الآلية.

واستطاعت الأنسجة التي جرى إنتاجها في أحد مختبرات اليابان، أن تحافظ على حياتها لمدة أسبوع، فيما يعاني العلماء منذ عقود لجعلها تعيش فترات طويلة.

وبعدما نمت الأنسجة حول الهيكل الآلي الصغير، استطاعت أن تنثني كما تمكنت من تحريك قطعة بلاستيكية صغيرة من مكانها.

وما تزال الطريق طويلة أمام العلماء نحو تطوير "روبوت بيولوجي" متكامل، إذ يحتاجون إلى سنوات وربما إلى عقود ليطوروا أنسجة كبيرة يمكن أن تكسو إنسانا آليا بشكل كامل، على اعتبار أن التجربة شملت عضلة صغيرة فقط.