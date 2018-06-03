أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف خدمة «أوبر» لنقل الركاب، عبر تطبيق على الهواتف الذكية يسمح باستدعاء سيارة، في البلاد بعد ضغط من سائقي سيارات الأجرة في اسطنبول الذين اعتبروا الخدمة غير قانونية وطالبوا بحظرها.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة في اسطنبول حوالى 17400 ويعيش في المدينة حوالى خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليوناً. وأثار عمل «أوبر» توتراً شديداً منذ بدء تشغيل الخدمة في البلاد العام 2014.

وجاء تعليق أردوغان بعد الإعلان عن قوانين جديدة قبل أسابيع تفرض قيوداً على متطلبات ترخيص وسائل النقل وتسجيل السائقين للعمل مع «أوبر» ويهدد بمنعهم من القيادة لمدة عامين في حالة انتهاكها.

وقال أردوغان في خطاب في اسطنبول في ساعة متأخرة من مساء أمس: «ظهر هذا الشيء المدعو أوبر. هذه الشركة انتهت. لن يكون لها وجود (هنا) بعد اليوم».

وأضاف: «لدينا نظام سيارات الأجرة الخاص بنا. من أين أتى هذا (أوبر) إلينا؟ هو يستخدم في أوروبا. هذا لا يعنيني. سنقرر بأنفسنا».

ورفضت «أوبر» الكشف عن عدد مستخدمي خدمتها في تركيا حيث تعمل في اسطنبول وفي منتجعي بوضروم وتشيشمي أثناء شهور الصيف.