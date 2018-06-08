مايكروسوفت تستحوذ على ملتقى إلكتروني للمبرمجين مقابل 7.5 مليار دولار

وافقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية على الاستحواذ على موقع "جت هاب" الذي يعد أحد أكبر منصات المبرمجين في العالم مقابل 7.5 مليار دولار أمريكي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن موقع "جت هاب" الذي انطلق منذ 10 سنوات أصبح ملتقى عام للمبرمجين ومهندسي الكمبيوتر يستخدمه 28 مليون شخص لمشاركة خبراتهم والتعاون فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "جت هاب"، التي تحاسب الشركات وموظفيها على استخدام الموقع بينما لا تحاسب الأفراد، لا تكشف عن عائداتها المالية أو أرباحها ما يجعل أدائها المالي غير واضح، مضيفة أن حجم الصفقة يعادل حوالي 4 أضعاف القيمة التي قدرها المستثمرون للشركة منذ 3 أعوام.
وأوضحت الصحيفة أن مايكروسوفت تسعى من خلال هذه الصفقة لإقناع المزيد من المبرمجين لإنتاج تطبيقات على السحابة الحاسوبية الخاصة بالشركة، والتي تتيح للعملاء بتأجيل مصادر رقمية وتطبيقات حسب الطلب، في محاولة للحاق بشركة "أمازون" الرائدة في هذا المجال.
وتعد هذه الصفقة هي ثاني أكبر استحواذ تقوم به مايكروسوفت خلال فترة تولي الرئيس التنفيذي الحالي ستايا ناديلا، حيث اشترت مايكروسوفت في 2016 شركة "لينكد إن" مقابل 27 مليار دولار.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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