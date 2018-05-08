إنستجرام تجلب خدمة الدفع عبر التطبيق

جلبت إنستجرام خاصية الدفع عبر التطبيق لشراء المنتجات أو الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب لمكان آخر لإتمام العملية.
وبموجب هذه الخاصية الجديدة، فإن المستخدمين سيكون بإمكانكم ضبط طريقة الدفع الخاصة بهم عبر التطبيق، ومن ثم الدفع مقابل شراء سلعة أو خدمة من أحد شركاء إنستجرام المُعتمدين لذلك.
أي أن خدمة الدفع لن تكون مُتاحة لجميع الشركات أو البائعين، ولكن ستكون لفئة محددة موثقة من الشركة، وهو الأمر الذي يُمكن أن يصبح أوسع لاحقًا، وبالتأكيد ستكون هذه الخدمة تابعة لشروط وخصوصية فيسبوك بشكلٍ عام.
وقد ظهرت هذه الخدمة لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة، وسيتمكنون من شراء سلع لبعض الشركاء، حجز مواعيد مختلفة، وشراء خدمات مختلفة. وسيقوم المستخدمون بدفع المبلغ عند القيام بذلك مباشرة للحصول على مبتغاهم.
ويشار إلى أن إنستجرام كشفت العام الماضي عن نيتها في تطوير خاصية لحجز الخدمات أو المواعيد بشكل مباشر عبر التطبيق، إلا أنها لم تتحدث عن الدفع بشكل مباشر لذلك.
هذا الأمر يُمكن أن يحول إنستجرام لعنصر أساسي في سوق التجارة الإليكترونية، حيث أن التطبيق كان عنصرًا أساسيًا في عملية الإعلانات والترويج، وجعله يستقبل الدفعات مباشرة سيحوله من وسيلة للبيع إلى مكان شامل للقيام بالعمليات التجارية، وهو ما سيشكل ضربة قوية لفيسبوك في السوق.
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