حاسب لوحي جديد من مايكروسوفت قابل للطي

طرحت شركة مايكروسوفت مؤخرا مشروع حاسب لوحي مميز بشاشة قابلة للطي من المنتصف، حسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأهم ما يميز هذا الجهاز هو تصميمه، فهيكله القابل للطي يجعل منه جهازا ذكيا بحجم الهاتف، أما عند فتحه على مصراعيه، تصبح شاشته بحجم شاشة الحاسب اللوحي بمقاس 12 بوصة تقريبا.

كما يفترض أن يزود "Surface Phone" بمعالج "سناب دراجون 850"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع، وكاميرا بدقة 20 ميجابيكسل.

ويتضمن هذا الجهاز، بقلم ذكي يمكن المستخدم من استعمال الشاشة للكتابة والرسم، بالإضافة إلى نظام تشغيل "ويندوز 10" الموجود على الحواسب العادية.