حاسب لوحي جديد من مايكروسوفت قابل للطي

طرحت شركة مايكروسوفت مؤخرا مشروع حاسب لوحي مميز بشاشة قابلة للطي من المنتصف، حسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأهم ما يميز هذا الجهاز هو تصميمه، فهيكله القابل للطي يجعل منه جهازا ذكيا بحجم الهاتف، أما عند فتحه على مصراعيه، تصبح شاشته بحجم شاشة الحاسب اللوحي بمقاس 12 بوصة تقريبا.
كما يفترض أن يزود "Surface Phone" بمعالج "سناب دراجون 850"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع، وكاميرا بدقة 20 ميجابيكسل.
ويتضمن هذا الجهاز، بقلم ذكي يمكن المستخدم من استعمال الشاشة للكتابة والرسم، بالإضافة إلى نظام تشغيل "ويندوز 10" الموجود على الحواسب العادية.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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