مواصفات متميزة لغالاكسي إس 10 المنتظر

كشف موقع "the Investor" أن هاتف "Galaxy S10" المنتظر من سامسونغ سيأتي بمواصفات فريدة تجعل منه رائدا في عالم الأجهزة الذكية.

وأهم ما سيميز هذا الهاتف، المنتظر ظهوره في فبراير 2019، هو "ماسح بصمات الأصابع الذي سيأتي مدمجا بالشاشة فضلا عن كاميرا أساسية ثلاثية عالية الدقة، وماسح 3D ضوئي للتعرف على الوجوه".

ووفقا لروسيا توداي، من المنتظر أن يأتي الهاتف بنسختين هما، "S10" و"S10" بلس مزودتين بشاشات "Infinity" عالية الدقة بمقاس (5.8 و6.3) بوصة.

أما ذاكرة الوصول العشوائي لهذه الهواتف فقد تكون 8 جيجا، والبطارية بسعة 4000 مللي أمبير أو أكثر.