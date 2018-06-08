مواصفات متميزة لغالاكسي إس 10 المنتظر

كشف موقع "the Investor" أن هاتف "Galaxy S10" المنتظر من سامسونغ سيأتي بمواصفات فريدة تجعل منه رائدا في عالم الأجهزة الذكية.
وأهم ما سيميز هذا الهاتف، المنتظر ظهوره في فبراير 2019، هو "ماسح بصمات الأصابع الذي سيأتي مدمجا بالشاشة فضلا عن كاميرا أساسية ثلاثية عالية الدقة، وماسح 3D ضوئي للتعرف على الوجوه".
ووفقا لروسيا توداي، من المنتظر أن يأتي الهاتف بنسختين هما، "S10" و"S10" بلس مزودتين بشاشات "Infinity" عالية الدقة بمقاس (5.8 و6.3) بوصة.
أما ذاكرة الوصول العشوائي لهذه الهواتف فقد تكون 8 جيجا، والبطارية بسعة 4000 مللي أمبير أو أكثر.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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