أزاحت شركة "أبل" الأمريكية، الاثنين الماضي، الستار عن كل مفاجآت نظام تشغيلها المقبل "آي أو إس 12"، خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين لعام 2018 المقام في سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستعرض موقع وكالة سبوتنيك أبرز 10 مزايا لتحديث "آي أو إس 12"، الذي سيتوافر لكل مستخدمي "أبل":

1- عدم الإزعاج:

يضم التحديث الجديد ضوابط جديدة، للحد من الوقت الذي يقضيه عملاء "أبل" على أجهزتهم، بعد أن تعرضت لانتقادات بأن أجهزتها أصبحت تسبب الإدمان لأصحابها.

وستدعم هواتف "آيفون"، خاصية "عدم الإزعاج" التي من الممكن تفعيلها أثناء الليل أو أثناء الرحلات، أو أثناء اللهو مع الأبناء، وعند تشغيل هذه الوضعية سيتم حظر إشعارات التطبيق من الظهور على الشاشة الرئيسية.

كما أنه يمكن ضبط شاشة الهاتف تلقائيا، لكي تصبح "معتمة" قبل الخلود إلى النوم مباشرة.

وستوفر شركة "أبل" لمستخدميها تقارير عن مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيقات الذكية، وما الذي يجعلهم يفتحونها باستمرار، أيضا من الممكن تعيين حدود زمنية لتطبيقات محددة، وتعيين عناصر التحكم للأطفال.

2- تسريع الهواتف القديمة:

قالت "أبل" إن تحديث (آي.أو.إس 12) بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة، مثل فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج (آي.أو.إس 11) الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013.

3- تصفح أكثر خصوصية:

ستضع "أبل" حدا لأزرار المشاركة الموجودة في كل مكان، والتي أنشأها تطبيق "فيسبوك" وغيرها من المواقع لتتبع سلوك المستخدم على الإنترنت، وتقول الشركة إنها تعمل على إيقاف هذا التتبع من خلال متصفحها "سفاري" في تحديث "آي أو إس 12" لأجهزة "ماك" و"آيفون" و"آيباد".

وأكد نائب رئيس شركة "أبل"، كريج فيديريجي، أن مثل هذا التعقب سيتعطل بشكل افتراضي، حتى إذا نقر المستخدمون على مشاركة منشور ما، فسيحصلون على مطالبة مع خيار لمنع تتبعهم لاحقا.

4- الواقع المعزز:

أنشأت "أبل" نوعا جديدا لملف "USDZ"، الأمر الذي سيجعل مشاركة الملفات بصيغة "3D" مع أشخاص آخرين أسهل بكثير.

كما طرحت "أبل" تطبيقا جديدا يسمح للمستخدم بقياس الأشياء والمسافات فيما يسمى بـ "الواقع المعزز".

5- الصور:

شهد البحث في الصور تحسنا كبيرا في النظام الجديد "آي أو إس 12"، من خلال توفير عدد من المقترحات والخيارات قبل بدء عملية البحث.

ويمكنك البحث في مجالات معينة، مثل أحداث رياضية أو أحداث اجتماعية أو صور العطلة. كما تم توفير تأثيرات جديدة ومتنوعة للصور.

6- اختصارات "سيري":

يتيح التحديث الجديد إضافة اختصارات جديدة إلى تطبيق "سيري"، إذ يمكنك على سبيل المثال إنشاء اختصار "فقدت مفاتيحي"، وعند الضغط عليه سيفتح التطبيق أوتوماتيكيا وسيحدد موقع مفاتيحك.

7- تحديث التطبيقات:

شهدت بعض تطبيقات "أبل" تحديثات كبيرة في النظام الجديد، مثل تطبيق "الأخبار"، الذي بات يوفر تبويبات جديدة مثل "المصادر المفضلة" و"أفضل المواضيع".

كذلك تحسنت تطبيقات أخرى، مثل "فويس ميمو" و"آي بوكس"، الذي تغير اسمه إلى "أبل بوكس".

8- الإشعارات:

بات بإمكان المستخدم تقسيم الإشعارات التي يرغب فيها، حسب كل تطبيق على حدة.

9- "كار بلاي":

شهد تطبيق "كار بلاي" هو الآخر تحسينات، حيث بات يدعم تطبيقات الطرف الثالث وخاصة تطبيقات الخرائط.

10- الساعة والتليفزيون والحاسب:

أعلنت "أبل" في مؤتمرها، عن أحدث نسخة من نظامها لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء watchOS 5، العامل ضمن ساعتها الذكية "أبل ووتش".

بينما حصل تطبيق "أبل تي في" على بعض التحسينات، منها زيادة إجمالي عدد القنوات إلى 100 قناة، كما كشفت "أبل" النقاب عن أحدث نسخة من نظامها لتشغيل أجهزة حاسب "ماكنتوش" "ماك أو إس 10.14 موجاف".