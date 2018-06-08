فايرفوكس يتيح فتح علامتي تبويب في نفس الشاشة

بدأت شركة فايرفوكس اختبار مزايا جديدة لمتصفحها على سطح المكتب، حيث أتاحت خاصية فتح علامتي تبويب معاً في نفس الشاشة، وميزة أخرى لاختيار الألوان لجميع أقسام المتصفح، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.
وتتشابه الميزة الأولى مع بشكلٍ أو بأخر مع طريقة عرض بعض الهواتف الذكية لتطبيقين على نفس الشاشة، حيث أن المستخدم سيكون قادراً على فتح علامة التبويب بشكل طبيعي، لكن بدلاً من التنقل من علامة لأخرى من الشريط العلوي، سيكون بإمكانه استخدام الميزة الجديد لعرض العلامتين معاً في نفس الشاشة وهو ما يسهل رؤية عدد من الصفحات المفتوحة في نفس الوقت.
أما الميزة الأخرى، فتتمحور حول إمكانية تخصيص ألوان محددة لكافة البرنامج، حيث أن المستخدم سيكون بإمكانه تحديد لون لشريط علامات التبويب، ولون أخر للإطار العلوي، وغيره من الأقسام والإطارات على المتصفح.
GMT 02:15 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيومايكروسوفت تستحوذ على ملتقى إلكتروني للمبرمجين مقابل 7.5 مليار دولار
GMT 02:12 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوحاسب لوحي جديد من مايكروسوفت قابل للطي
GMT 02:08 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيومواصفات متميزة لغالاكسي إس 10 المنتظر
GMT 02:04 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوأبرز 10 مزايا في نظام آبل "آي أو إس 12"
GMT 02:01 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوفيسبوك تعترف بتبادل بيانات المستخدمين مع شركات صينية
ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
أرسل تعليقك