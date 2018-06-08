موتورولا تطلق moto z3 play مع شاشة بقياس 6 بوصات

أعلنت شركة موتورولا رسميًا عن الجيل الثالث من سلسلة Moto Z Play، الذي لا يختلف كثيرًا عن الجيل الثاني، باستثناء الشاشة التي أصبحت بقياس 6 بوصات وبنسبة 18:9، وبعض التحسينات الداخلية والخارجية، وفقا لما ذكره موقع اردرويد.
وبخلاف معظم الشركات التي تنقل حساس البصمة من الواجهة إلى الظهر، قامت الشركة بالتخلي عنه تمامًا أو جعله على جانب الهاتف كما تفعل شركة سوني مع هواتفها، ولكنه ليس ضمن زر الطاقة كما في هواتف الشركة اليابانية بل هو زر مستقل، لذا نقلت زر الطاقة من الجانب الأيمن إلى الأيسر.
ويأتي الهاتف، الذي يندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، بنظام تشغيل "أندرويد 8.1 أوريو"، مع مكبر صوت استريو واحد، ولكن بدون المنفذ التقليدي لسماعات الأذن، ليكون الأول بين هواتف سلسلة Moto Z Play في التخلي عن المنفذ، مع ظهر محمي بزجاج جوريلا جلاس 3 مقارنة بظهر سلفه Moto Z2 Play الذي كان من الألمنيوم.
وتأتي الشاشة بحجم 6.01 بوصات من نوع "سوبر اموليد"، وبدقة 2160×1080 بكسل، ومعالج ثماني النواة من نوع كوالكوم سنابدراجون 636.
ويتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايتات، وذاكرة التخزين الداخلي 32 أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.
ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة؛ الأولى: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والأخرى بدقة 5 ميجابكسل، وتأتي الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.0.
وتأتي البطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة، ومنفذ USB Type-C مع دعم الشحن السريع.
وتعتزم موتورولا طرح الهاتف في وقت لاحق من الشهر الحالي بسعر 499 دولارًا أمريكيًا مع ملحق البطارية Battery Mod.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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