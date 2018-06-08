فيسبوك تتيح مزايا جديدة للاستمتاع بالموسيقى على شبكتها

بدأت فيسبوك منذ فترة التعاون مع شركات الموسيقى الكبرى لتوفير أعمالها للمستخدمين على شبكتها، وإعطائهم فرص لخوض تجارب مختلفة دون قيود، وهو ما توجته بالإعلان عن مزايا جديدة تتيح للمستخدم التمتع بالموسيقى ونشرها على حسابتهم بشكل مجاني وسهل، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.
وأعلنت الشركة أن المستخدمين سيكون بإمكانهم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، والتي تحتوي على مقطوعات موسيقية على حساباتهم على فيسبوك، فعلى سبيل المثال عند نشر مقطع من حفل تخرج يحتوي على أغنية ما، فإنه لن يكون قيود على وجود الأغاني بسبب حقوقها، حيث تتيح الشركة الألاف من المقاطع الموسيقية بشكل مجاني والتي يمكن استخدامها في الفيديو بشكل شبيه ليوتيوب.
كما كشفت الشركة عن ميزة أطلقت عليها اسم Lip Sync Live، وهي تتيح للمستخدمين مزامنة حركة الشفاه بشكل مباشر مع المقاطع الموسيقية والأغاني المتاحة بشكل مجاني على الشبكة، حيث بإمكان المستخدمين الذهاب إلى خاصية البث المباشر، ثم اختيار أغنية من الأغاني الموجودة، وبعدها سيبدأ بتحريك شفاهه مع كلمات الأغنية لتتزامن معها، وبعدها يمكن نشر الفيديو المسجل للمستخدم وهو يغني على الحساب.
كانت فيسبوك قد أتاحت إضافة مقاطع موسيقية للقصة على انستغرام وماسنجر، كما تحدثت عن المزيد من المزايا التي ستوفرها خلال الفترة القادمة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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