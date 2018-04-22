تعرض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعطل عالمي في عدد من دول العالم، حيث اشتكى مستخدمون في كلًا من اليابان والولايات المتحدة، ومصر، وإسبانيا وبريطانيا، وغيرها، من عدم قدرتهم على كتابة أي تغريدات خاصة بهم.

وكان الموقع تعرض لعطل مفاجئ، يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، وجاء في رسالة صادرة من إدارة "تويتر": "هناك خطأ فني، شكرًا على الملاحظة، سنقوم بإصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا".

وأبلغ موقع "داون ديديكتور"، عن ارتفاع حاد في عدد الشكاوى من عطل "تويتر" المفاجئ، والتي انتشرت في عدة مناطق بالعالم.