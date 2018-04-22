تعرض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعطل عالمي في عدد من دول العالم، حيث اشتكى مستخدمون في كلًا من اليابان والولايات المتحدة، ومصر، وإسبانيا وبريطانيا، وغيرها، من عدم قدرتهم على كتابة أي تغريدات خاصة بهم.
وكان الموقع تعرض لعطل مفاجئ، يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، وجاء في رسالة صادرة من إدارة "تويتر": "هناك خطأ فني، شكرًا على الملاحظة، سنقوم بإصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا".
وأبلغ موقع "داون ديديكتور"، عن ارتفاع حاد في عدد الشكاوى من عطل "تويتر" المفاجئ، والتي انتشرت في عدة مناطق بالعالم.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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