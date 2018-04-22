أعلنت شركة "أبل" أن تعطل أحد مكونات عدد محدود من أجهزة "ماك بوك برو" تسبب في تمدد البطارية المدمجة وأنها ستوفر بديلا مجانيا في جميع أنحاء العالم لهذه البطاريات.
وأضافت "أبل" - في بيان على صفحة الدعم الخاصة بها، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن "الخلل الذي أعلن عنه في بعض أجهزة (ماك برو) 13 بوصة غير المزودة بشريط اللمس لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة".
وذكرت أن الوحدات التي ظهر بها هذا الخلل جرى تصنيعها في الفترة ما بين أكتوبر لعام 2016 وحتى 2017، دون أن تكشف عن العدد الفعلي لأجهزة ماك بوك التي يوجد بها الخلل.
وكانت شركة أبل قد تعرضت في وقت سابق لهذا الحدث بعد أن أكدت في ديسمبر الماضي أن برامج التعامل مع البطاريات القديمة في أجهزة آيفون 6، وآيفون 6إس، و آيفون إس إي يمكن أن تبطئ الأداء.
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