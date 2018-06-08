أوضحت شركة أبل في مؤتمر المطورين WWDC أن وظيفة Screen Time الجديدة في الإصدار "آي أو إس 12" القادم ستتيح للآباء إمكانية تحديد الوقت، الذي يستغرقه الطفل في استعمال تطبيقات الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد، بحيث يمكن مثلا حظر استعمال التطبيقات أثناء الليل عن طريق المشاركة العائلية، وعندئذ سيظهر للطفل لافتة بالرسالة المعنية على شاشة هاتفه.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن إخفاء بعض التطبيقات من الهاتف حسب الرغبة، كما يمكن للآباء أيضا تحديد الوقت، الذي يقضيه الطفل في استعمال تطبيقات معينة.

ويمكن للبالغين أيضا الاعتماد على نفس الوظيفة للتحكم في أنفسهم، وبذلك فإن شركة أبل تسير على نفس درب غوغل نحو فكرة الديتوكس الرقمي، أي الرغبة في عدم قضاء الكثير من الوقت على الويب أو استعمال تطبيقات الهواتف الذكية.

وتقوم وظيفة أبل Screen Time بإنشاء تقارير حول عدد المرات أو المدة، التي يقضيها المستخدم في اليوم أو في الأسبوع في استعمال هاتف آيفون أو استخدام بعض التطبيقات.

ويمكن للمستخدم تحديد هذا الوقت بنفسه، وتظهر للمستخدم رسالة قبيل انقضاء الوقت المحدد.

وقد أعلنت شركة غوغل بالفعل عن وظيفة مشابهة في الإصدار أندرويد P القادم؛ حيث يمكن للمستخدم هنا الحصول على لمحة عامة حول المدة، التي يقضيها في استعمال الهاتف الذكي أو استخدام بعض التطبيقات أو عدد المرات، التي تم فيها إلغاء قفل الهاتف الذكي أو عدد الإخطارات، التي تم استقبالها، ويتيح نظام أندرويد P للمستخدم إمكانية تحديد وقت استعمال التطبيقات عن طريق ميقاتي، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح التطبيق غير فعال ويظهر باللون الرمادي.