أشارت بعض التقارير الصحفية هذا الصباح، بأن شركة هواوي الصينية تستعد لمنافسة كوالكوم في المعالجات المخصصة للهواتف المتوسطة المواصفات من خلال إطلاق معالجها الجديد Kirin 710، والذي تعمل عليه الشركة في الوقت الحالي.

المعالج الجديد من هواوي ينافس بشكل مباشر معالج Snapdragon 710، والذي تم تصنيعة وفقاً لتقنية التصنيع 10 نانومتر، مع تضمنه محرك ذكاء اصطناعي AI متعدد القدرات.

وكما نعلم فإن أغلب الهواتف الذكية التي تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي هي من الفئة الراقية لكن كوالكوم وجدت الحل من خلال إطلاقها لمعالج سناب دراجون 710، لكن شركة هواوي هي اللاعب الأبرز في هذا المجال وهي أول شركة عززت من قدرات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي AI عند إطلاق هاتفي ميت 10 و ميت 10 برو المزودان بمعالج كيرين 970 المعالج الأول المتميز في هذا المجال.

معالج Kirin 710 المنتظر، سيتم تصنيعه وفقة تقنية التصنيع 12 نانومتر، وسيضمن وحدة معالجات مخصصة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي AI، ويتوقع أن يتم الإعلان عن المعالج الجديد ضمن سلسلة Huawei Mate 20 Lite.