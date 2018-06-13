أشارت بعض التقارير الصحفية هذا الصباح، بأن شركة هواوي الصينية تستعد لمنافسة كوالكوم في المعالجات المخصصة للهواتف المتوسطة المواصفات من خلال إطلاق معالجها الجديد Kirin 710، والذي تعمل عليه الشركة في الوقت الحالي.
المعالج الجديد من هواوي ينافس بشكل مباشر معالج Snapdragon 710، والذي تم تصنيعة وفقاً لتقنية التصنيع 10 نانومتر، مع تضمنه محرك ذكاء اصطناعي AI متعدد القدرات.
وكما نعلم فإن أغلب الهواتف الذكية التي تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي هي من الفئة الراقية لكن كوالكوم وجدت الحل من خلال إطلاقها لمعالج سناب دراجون 710، لكن شركة هواوي هي اللاعب الأبرز في هذا المجال وهي أول شركة عززت من قدرات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي AI عند إطلاق هاتفي ميت 10 و ميت 10 برو المزودان بمعالج كيرين 970 المعالج الأول المتميز في هذا المجال.
معالج Kirin 710 المنتظر، سيتم تصنيعه وفقة تقنية التصنيع 12 نانومتر، وسيضمن وحدة معالجات مخصصة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي AI، ويتوقع أن يتم الإعلان عن المعالج الجديد ضمن سلسلة Huawei Mate 20 Lite.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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