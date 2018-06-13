اشتكي عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتس آب علي هواتف الآي فون من أنهم لا يرون أسماء أصدقائهم عند استقبال الرسالة منهم، والاكتفاء بإشعار مكتوب عليه «whatsapps» بدلا من اسم المرسل، إذا لم تكن تعرف طريقة حل هذه المشكلة اتبع الخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: افتح حسابك الشخصي على واتس آب.
الخطوة الثانية: انتقل إلى الإعدادات، عندها ستظهر إليك مجموعة من الخيارات، اختر من بينها "الإشعارات".
الخطوة الثالثة: في قائمة الإشعارات قم بالنقر على خيار "show preview"، ثم توجه إلى إعدادات أي فون العامة، وفتح التطبيق منها.
الخطوة الرابعة: ستظهر إليك خيار «إظهار المستخدم» قم باستبدالها بخيار "show preview" بدلا من "never".
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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