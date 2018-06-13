اشتكي عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتس آب علي هواتف الآي فون من أنهم لا يرون أسماء أصدقائهم عند استقبال الرسالة منهم، والاكتفاء بإشعار مكتوب عليه «whatsapps» بدلا من اسم المرسل، إذا لم تكن تعرف طريقة حل هذه المشكلة اتبع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: افتح حسابك الشخصي على واتس آب.

الخطوة الثانية: انتقل إلى الإعدادات، عندها ستظهر إليك مجموعة من الخيارات، اختر من بينها "الإشعارات".

الخطوة الثالثة: في قائمة الإشعارات قم بالنقر على خيار "show preview"، ثم توجه إلى إعدادات أي فون العامة، وفتح التطبيق منها.

الخطوة الرابعة: ستظهر إليك خيار «إظهار المستخدم» قم باستبدالها بخيار "show preview" بدلا من "never".