علماء أعصاب يحذرون من تطوير كاميرات حرارية تكشف عن أفكارنا ومشاعرنا

ادعت عالمة أعصاب شهيرة أن التقنيات الجديدة يمكن أن تقوم بعمل مسح لأجسادنا بشكل يسمح بجمع مستويات غير مسبوقة من المعلومات عنا، إذ تعطى أجسامنا إشارات مختلفة يمكن مسحها وتحليلها بواسطة أنظمة كمبيوتر متطورة، تكشف عن كل شيء بداية من مزاجنا الحالى وصولا إلى صحتنا العامة.
وبطريقة مماثلة للأدوات القابلة للارتداء المتوفرة بالفعل، يمكن إعداد أجهزة مستقبلية مثل الكاميرات عالية التطور يمكنها حصاد هذه البيانات الحيوية القيمة، ولأنها جزء من بيئتنا المحيطة، فلن يكون أى شخص قادر على حماية نفسه.
وقالت Poppy Crum كبير علماء دولبى لبروبيز، فى مؤتمر تيد 2018 فى فانكوفر، إن باستخدام كاميرات التصوير الحرارى، والقبعات الكهرمغنطيسية (EEG)، ومراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة الاستشعار الدقيقة، يمكن للحكومات فى المستقبل عمل مسح كامل وشامل لأجساد المواطنين ومعرفة الكثير عنهم خلال سيرهم فى الشوارع.
وفى حديثها فى مؤتمر تيد، قالت: "نحب أن نعتقد أن لدينا سيطرة إدراكية على ما يعرفه الآخرون عن حالتنا الداخلية، مثل عواطفنا، وشعورنا بانعدام الأمن، ولكن التقنيات الحديثة تستطيع بالفعل التمييز بين الابتسامة الحقيقية وابتسامة مزيفة".
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