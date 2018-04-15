صور جديدة تكشف عن بقايا بركان ضخم على سطح كوكب المريخ

اكتشف العلماء أدلة على بقايا بركان ضخم على سطح المريخ، إذ أوضحت الصور والبيانات الطبوغرافية أن العلامات التى توجد على سطح الكوكب الأحمر هى بقايا ثوران بركان ضخم، وكان يعتقد علماء ناسا ومعهد علوم الكواكب أن الحوض الدائرى الواسع على الكوكب الأحمر نتج عن بعض العوامل المجهولة فى الماضى البعيد.

وتأتى هذه البيانات من مجموعة من المركبات الفضائية التى تدور حاليًا حول الكوكب، بما فى ذلك "أوديسى" التابعة لوكالة ناسا والمركبة الفضائية "ريكونيسانس أوربيتر"، و"مارس إكسبرس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فهذا النوع من البراكين إذا حدث على الأرض يتسبب فى انتشار الحطام عبر الغلاف الجوى ويبقى طويلاً بحيث يغير درجة الحرارة العالمية لسنوات، ويشير العلماء إلى أن انتشار حفنة من تلك البراكين يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطور المريخ.

وقال جوزيف ميكالسكى، باحث تابع لمعهد علوم الكواكب ومتحف التاريخ الطبيعى فى لندن، وهو جزء من الفريق الذى كان يدرس الصور: "إن البراكين الشابة لها مظهر مميز جدا يسمح بالتعرف عليها".