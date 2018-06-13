جالكسي نوت 9 قد يحمل بطارية بسعة 4000mah

بعد ان اصلحت سامسونج مشكلة مكان البصمة بشكل كلي في هاتف جالكسي S9 و S9 بلس بقي ان تحل الشركة مشكلة البطارية أحد أكبر مشاكل هاتفها الرائد الاخر جالكسي نوت 9.

3300 مللي أمبير في هاتفها السابق جالكسي نوت 8 لم تكن كافية حيث تعرض الهاتف للكثير من النقد من قبل المستخدمين بسبب ان البطارية لاتوازي قدرات الهاتف العالية.

أحدث التقارير القادمة من الصين تشير إلى رغبة الشركة في حل هذه المشكلة بإصدار جالكسي نوت 9 ببطارية سعتها تتراوح مابين 3850 مللي أمبير إلى 4000 مللي أمبير حيث اختارت سامسونج ان تضع الكاميرا بشكل افقي على عكس ماهو موجود في S9 وذلك لتوفير مساحة أكبر للبطارية الجديدة.

ويذكر أن الهاتف سيظهر بشكل رسمي يوم 9 أغسطس القادم.