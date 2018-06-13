جالكسي نوت 9 قد يحمل بطارية بسعة 4000mah

بعد ان اصلحت سامسونج مشكلة مكان البصمة بشكل كلي في هاتف جالكسي S9 و S9 بلس بقي ان تحل الشركة مشكلة البطارية أحد أكبر مشاكل هاتفها الرائد الاخر جالكسي نوت 9.
3300 مللي أمبير في هاتفها السابق جالكسي نوت 8 لم تكن كافية حيث تعرض الهاتف للكثير من النقد من قبل المستخدمين بسبب ان البطارية لاتوازي قدرات الهاتف العالية.
أحدث التقارير القادمة من الصين تشير إلى رغبة الشركة في حل هذه المشكلة بإصدار جالكسي نوت 9 ببطارية سعتها تتراوح مابين 3850 مللي أمبير إلى 4000 مللي أمبير حيث اختارت سامسونج ان تضع الكاميرا بشكل افقي على عكس ماهو موجود في S9 وذلك لتوفير مساحة أكبر للبطارية الجديدة.
ويذكر أن الهاتف سيظهر بشكل رسمي يوم 9 أغسطس القادم.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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