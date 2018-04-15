سباق بين شركات التكنولوجيا لتوفير واى فاى فائق السرعة على متن الطائرات

تتسابق العديد من شركات التكنولوجيا لتوفير واى فاى بالطائرات، باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتى تطورت إلى درجة خلال الفترة الماضية، ودفعت المزيد والمزيد من شركات الطيران إلى التفكير فى استخدامها والاعتماد عليها.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فهذا يجلب فرصًا لمجموعة كبيرة من الشركات، بدءا بشركات الأقمار الصناعية مثل Viasat وInmarsat، مرورا بشركات الاتصال مثل Gogo وGlobal Eagle وPanasonic Avionics، وصولا لشركات البرمجيات والأجهزة مثل Lufthansa Systems و Lufthansa Technik.
وقال يان بيتر جاينس، رئيس منتجات وحلول المسافرين فى شركة لوفتهانزا سيستمز، فى معرض "أيركرافت انتيريورز" التجارى فى هامبورج هذا الأسبوع: "يوجد اندفاع قوى فى الوقت الراهن".
ويتوقع جاينس أنه من بين حوالى 17 شركة اتصال فى الوقت الحالى، لن تبقى سوى حفنة منها فى المستقبل، إذ ستحدث الكثير من عمليات الاندماج فى المستقبل، مما سيمهد الطريق أمام ظهور الكثير من التكنولوجيات خلال الفترة المقبلة.
وقد نجحت عدد من الشركات فى توفير بعض الخدمات بالفعل، وعلى رأسهم شركة Gogo التى طرحت منذ فترة خدمات من الجو إلى الأرض، ولكنها تقدم الآن خدمة عبر الأقمار الصناعية، كما تعمل شركةAmerican Airlines على إلغاء تثبيت أنظمة Gogo لصالح شركة Viasat بعد حدوث مشكلات فى الأداء مع أنظمتها الأقدم، والتى ستؤثر على عائدات Gogo هذا العام.
وقال أناند شارى، كبير مسئولى التقنية فى جوجو أن الأمر تنافسى، ولكنه يحدث فى سوق متنامية، فالمنافسة تجعل الشركات أكثر ذكاءً، وتبقيها دائما على حافة الابتكار.
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