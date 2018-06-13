نوكيا 6.1 متاح الأن في الأسواق الأوروبية

أصبح هاتف نوكيا 6.1 متاح بالفعل للبيع في الأسواق الأوروبية، بعدما كشفت عنه شركة HMD العالمية خلال فعاليات معرض MWC 2018، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع phonearena الهندي.
وتضم مواصفات الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، كما أن أولى الدول التى وصل إليها الهاتف هى "ألمانيا"، حيث يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الحصول على الهاتف شرائه من المانيا مقابل أكثر من 302 يورو أو 355 دولار.
كما يمكن الحصول على الهاتف من متجر Amazon Germany بسعر 323 يورو والتي تعادل حوالي 380 دولار، وفيما يتعلق بوصول الهاتف للمستخدمين، فمن المنتظر وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة، أما للمستخدمين الذين يطلبونه من أمازون، فمن المتوقع وصوله بحلول 19 يونيو.
ويضم الهاتف إضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت والذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، معالج كوالكوم سنابدراجون 630 ثنائي النواة، بالإضافة إلى شاشة 5.5 بوصة كبيرة، مع وجود بطارية قوية 3000mAh وهو يعد أحدث الأجهزة التى تنضم إلى برنامج Android One، مما يعنى أنه تم تضمين نظام Android 8.1 Oreo مباشرة، إلا أنه حتى الآن لم تكشف الشركة عن الدول الأخرى التى سيصل إليها الهاتف.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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