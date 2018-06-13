نوكيا 6.1 متاح الأن في الأسواق الأوروبية

أصبح هاتف نوكيا 6.1 متاح بالفعل للبيع في الأسواق الأوروبية، بعدما كشفت عنه شركة HMD العالمية خلال فعاليات معرض MWC 2018، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع phonearena الهندي.

وتضم مواصفات الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، كما أن أولى الدول التى وصل إليها الهاتف هى "ألمانيا"، حيث يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الحصول على الهاتف شرائه من المانيا مقابل أكثر من 302 يورو أو 355 دولار.

كما يمكن الحصول على الهاتف من متجر Amazon Germany بسعر 323 يورو والتي تعادل حوالي 380 دولار، وفيما يتعلق بوصول الهاتف للمستخدمين، فمن المنتظر وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة، أما للمستخدمين الذين يطلبونه من أمازون، فمن المتوقع وصوله بحلول 19 يونيو.

ويضم الهاتف إضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت والذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، معالج كوالكوم سنابدراجون 630 ثنائي النواة، بالإضافة إلى شاشة 5.5 بوصة كبيرة، مع وجود بطارية قوية 3000mAh وهو يعد أحدث الأجهزة التى تنضم إلى برنامج Android One، مما يعنى أنه تم تضمين نظام Android 8.1 Oreo مباشرة، إلا أنه حتى الآن لم تكشف الشركة عن الدول الأخرى التى سيصل إليها الهاتف.