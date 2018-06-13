تسعى شركة vivo لمنافسة شركة أبل عن طريق الكشف عن سلسلة هواتف vivo NEX، فهي ترغب في وضع الكاميرا داخل هيكل الهاتف نفسه بدلا من وضعها في الشاشة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع GSM الهندي.
وظهرت بعض الصور المسربة التي تكشف تصميم الهاتف، مع وجود تقارير تكشف عن تسعيره، حيث سيكلف الطراز الأساسي حوالي 590 دولارا، بينما سيبلغ سعر نسخة S حوالي 700 دولار، وهو يضم بداخلة ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت، مع ملاحظة أن NEX S سيكون الإصدار الوحيد الذي يحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.
ويمتلك الهاتف كاميرا أمامية موجودة فى الأعلى بشكل منبثق يخرج من الهاتف، وهي تظهر عند الحاجة لالتقاط الصور، كما أنها تختفي داخل هيكل الهاتف عندما لا يحتاجها المستخدم، ويضم الهاتف شاشة كبيرة بقياس 6.59 بوصة، بدقة 1080 × 2،316 بكسل، وبطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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