«آي أو إس 11.3» الجديد يتيح معلومات أكثر عن البطارية

أفادت شركة «أبل» الأميركية بأن إصدار «آي أو إس 11.3» الجديد، يتيح لأصحاب الهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، المزيد من المعلومات عن البطارية والكثير من خيارات التحكم، التي طال انتظارها، موضحة أن أهم الوظائف الجديدة تتمثل في حالة البطارية، حيث إنه من خلال تصفح قائمة الإعدادات تحت بند «البطارية»، يمكن للمستخدم التعرف عما إذا كانت حالة شحن البطارية 100% أو أقل من ذلك،
وكلما كانت حالة شحن البطارية أقرب إلى الحالة المثالية 100%، كان ذلك أفضل، لكن مع مرور الوقت، وتبعاً لشدة الاستخدام تنخفض السعة المتبقية القصوى للبطارية.
من جهتها، أوضحت مجلة «ماك آند آي» الألمانية أنه بعد نحو 500 دورة شحن كاملة، تنخفض السعة الأصلية للبطارية إلى 80% تقريباً، ومع ذلك فإن الاستهلاك الفعلي لسعة البطارية يرتبط بطريقة استعمال الجهاز.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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