«آي أو إس 11.3» الجديد يتيح معلومات أكثر عن البطارية

أفادت شركة «أبل» الأميركية بأن إصدار «آي أو إس 11.3» الجديد، يتيح لأصحاب الهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، المزيد من المعلومات عن البطارية والكثير من خيارات التحكم، التي طال انتظارها، موضحة أن أهم الوظائف الجديدة تتمثل في حالة البطارية، حيث إنه من خلال تصفح قائمة الإعدادات تحت بند «البطارية»، يمكن للمستخدم التعرف عما إذا كانت حالة شحن البطارية 100% أو أقل من ذلك،

وكلما كانت حالة شحن البطارية أقرب إلى الحالة المثالية 100%، كان ذلك أفضل، لكن مع مرور الوقت، وتبعاً لشدة الاستخدام تنخفض السعة المتبقية القصوى للبطارية.

من جهتها، أوضحت مجلة «ماك آند آي» الألمانية أنه بعد نحو 500 دورة شحن كاملة، تنخفض السعة الأصلية للبطارية إلى 80% تقريباً، ومع ذلك فإن الاستهلاك الفعلي لسعة البطارية يرتبط بطريقة استعمال الجهاز.

