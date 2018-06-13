تعرف على مواصفات هاتف vivo nex

تسعى شركة vivo للكشف عن سلسلة هواتف vivo NEX، فهي ترغب في وضع الكاميرا داخل هيكل الهاتف نفسه بدلا من وضعها في الشاشة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع GSM الهندي.

وسيكلف الطراز الأساسي حوالي 590 دولارا، بينما سيبلغ سعر نسخة S حوالي 700 دولار، وهو يضم بداخلة ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت، مع ملاحظة أن NEX S سيكون الإصدار الوحيد الذي يحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

ويمتلك الهاتف كاميرا أمامية موجودة فى الأعلى بشكل منبثق يخرج من الهاتف، وهي تظهر عند الحاجة لالتقاط الصور، كما أنها تختفي داخل هيكل الهاتف عندما لا يحتاجها المستخدم، ويضم الهاتف شاشة كبيرة بقياس 6.59 بوصة، بدقة 1080 × 2،316 بكسل، وبطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة.