مشكلات في جهاز «نينتندو» switch مع قواعد الإرساء البديلة

أكدت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» أنه من الأفضل، لأصحاب جهاز الألعاب «نينتندو» Switch، عدم استعمال قواعد إرساء بديلة لأجهزتهم، نظراً لأن هناك شكوى من بعض المستخدمين، حول صعوبة استعمال جهاز الألعاب مع قواعد الإرساء من إنتاج الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن الأمر قد يتطلب إرسال جهاز Switch إلى مركز الصيانة والإصلاح.

وأوضحت بوابة التقنيات الألمانية أن الأضرار تحدث بعد تحديث البرامج الثابتة «الفيرموير» إلى الإصدار 5.0، لذلك فإن الخطأ قد يكون مرتبطاً بكيفية إصدار جهاز الألعاب لإشارات HAMI عن طريق منفذ USB-C واستهلاك الطاقة في الوقت نفسه. وشددت على أنه إلى أن يتم حل هذه المشكلة، يتعين على عشاق الألعاب الاقتصار على قاعدة الإرساء الموردة من قبل شركة «نينتندو» فقط.

ولفتت «هايزه أونلاين» إلى أنه يمكن لعشاق الألعاب أن يلجؤوا إلى استعمال قواعد إرساء من الشركات الأخرى؛ لأن قاعدة الإرساء من «نينتندو» كبيرة جداً، كما أن شاشة وحدة الحاسوب اللوحي قد تتعرض للخدش عند تركيبها