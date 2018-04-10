مشكلات في جهاز «نينتندو» switch مع قواعد الإرساء البديلة

أكدت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» أنه من الأفضل، لأصحاب جهاز الألعاب «نينتندو» Switch، عدم استعمال قواعد إرساء بديلة لأجهزتهم، نظراً لأن هناك شكوى من بعض المستخدمين، حول صعوبة استعمال جهاز الألعاب مع قواعد الإرساء من إنتاج الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن الأمر قد يتطلب إرسال جهاز Switch إلى مركز الصيانة والإصلاح.
وأوضحت بوابة التقنيات الألمانية أن الأضرار تحدث بعد تحديث البرامج الثابتة «الفيرموير» إلى الإصدار 5.0، لذلك فإن الخطأ قد يكون مرتبطاً بكيفية إصدار جهاز الألعاب لإشارات HAMI عن طريق منفذ USB-C واستهلاك الطاقة في الوقت نفسه. وشددت على أنه إلى أن يتم حل هذه المشكلة، يتعين على عشاق الألعاب الاقتصار على قاعدة الإرساء الموردة من قبل شركة «نينتندو» فقط.
ولفتت «هايزه أونلاين» إلى أنه يمكن لعشاق الألعاب أن يلجؤوا إلى استعمال قواعد إرساء من الشركات الأخرى؛ لأن قاعدة الإرساء من «نينتندو» كبيرة جداً، كما أن شاشة وحدة الحاسوب اللوحي قد تتعرض للخدش عند تركيبها
GMT 00:38 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانقلم إدخال جديد لحواسيب«آي باد» من شركة أبل
GMT 00:37 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان«آي أو إس 11.3» الجديد يتيح معلومات أكثر عن البطارية
GMT 00:33 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانالقيمة السوقية لتطبيق «روبين هود» ترتفع إلى 5.6 مليارات دولار
GMT 07:19 2018 الأحد ,08 إبريل / نيساناكتشاف أخطاء برمجية في 10 من أجهزة «سيسكو» لشبكات المعلومات
GMT 07:17 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان«مايكروسوفت» تكشف عن كمبيوتر دائم الاتصال بالإنترنت
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك