وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة Huawei تقدمت بطلب لشركة سامسونج للحصول على شاشات AMOLED بحجم 6.9 إنش مصممة للإستخدام في جهاز سيتم إطلاقه في الربع الرابع من هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل.

هذا التوقيت يجعلنا نفكر في الهاتف Huawei Mate 20 القادم مع العلم بأنه يتم عادة إطلاق الأعضاء الجدد في هذه السلسلة في الربع الرابع من كل عام. وجدير بالذكر أن هذه الشاشات المعنية ستكون مسطحة، وليست منحنية.

إذا جاء الهاتف Huawei Mate 20 بالفعل مع شاشة بحجم 6.9 إنش، فسوف يفوز بسهولة فيما يخص حجم الشاشة عندما يتم مقارنته مع الهواتف الذكية الرائدة الأخرى مع العلم بأن الشائعات الأخيرة لمحت إلى أن Galaxy Note 9 بنفسه سيضم شاشة بحجم 6.38 إنش فقط، في حين سيأتي الهاتف iPhone X Plus مع شاشة بحجم 6.46 إنش.

من الواضح أن دافع شركة Huawei من هذه الخطوة المثيرة للإهتمام تتعلق بالسوق المحلي. إنها العلامة التجارية الرائدة حاليا في الصين، وهي بطبيعة الحال تريد مواصلة ذلك. المستهلكين الصينيين يفضلون الشاشات الكبيرة على الهواتف الذكية، وهذا على الأرجح بسبب المساحة الكبيرة التي تشغلها الأحرف الصينية.

في الواقع، لقد قامت شركة آبل بتطوير iPhone X Plus القادم في وقت لاحق من هذا العام مع أخذ الصينيين بعين الإعتبار، ولا تريد شركة Huawei السماح للشركة الأمريكية بالتفوق عليها في أراضيها، أو على الأقل هذا ما تقوله المصادر غير المعروفة التي تقف وراء هذا التقرير.