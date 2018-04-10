القيمة السوقية لتطبيق «روبين هود» ترتفع إلى 5.6 مليارات دولار

انتشر تطبيق «روبين هود»، المتخصص في بيع وشراء الأسهم عبر الهواتف الذكية من دون رسوم، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بشكل كبير بين صغار السن حول العالم، وذلك بعد قرار الشركة المالكة للتطبيق بفتحه للعمل في تداول وتجارة العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت بدءاً من فبراير 2018، الأمر الذي رفع قيمته السوقية من 1.3 مليار دولار في نهاية 2017، إلى 5.6 مليارات دولار في منتصف مارس 2018.

ووصلت قائمة الانتظار المسجلة على البرنامج إلى ما يفوق الـ700 ألف شخص، من الراغبين في استخدام البرنامج.

تداول الأسهم

وكان تطبيق «روبين هود» لتداول الأسهم قد ظهر لأول مرة في يناير 2014، كتطبيق لتداول الأسهم بالبيع والشراء عبر الهواتف الذكية، وسرعان ما أصبح التطبيق الاكثر تفضيلاً بين شريحة واسعة من صغار السن الذين يتطلعون الي الاستثمار في مجال البورصة. ولفتت رحلة نجاحه السريع أنظار كبار المحللين في مواقع التقنية العالمية، وأخيراً نشر محللو موقع «بيزنس انسايدر» مراجعة فنية لهذا التطبيق تشرح كيفية استخدامه، فحظيت بأكثر من 3.5 ملايين قراءة خلال الساعات الست الأولى لنشرها.

وتابعت «الإمارات اليوم» هذه المراجعة التي استندت إلى عملية معايشة حية لعمليات بيع وشراء الأسهم والعملات الرقمية من قبل خبراء الموقع، وفي ضوء هذه المراجعة يمكن تلخيص الخطوات التي يعمل بها التطبيق في 16 خطوة.

1 عملية الاشتراك

بعد تنزيل وتثبيت البرنامج وبدء تشغيله للمرة الأولى، تبدأ عملية الاشتراك، بطلب تسجيل عنوان البريد الإلكتروني، ثم الاجابة عن سلسلة من الأسئلة، مثل انشاء كلمة مرور من 10 أحرف على الأقل، ومشاركة المعلومات الشخصية التي تشمل الاسم الحقيقي، المسجل ببطاقة الهوية أو جواز السفر، ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وعنوان السكن.

2 تستغرق هذه العملية بضع دقائق، يتلوها ربط التطبيق بحسابك المصرفي، حتى تتمكن من بيع وشراء الأسهم عبر «روبين هود»، وهنا يتم تحديد المبلغ الذي يرغب المستخدم في المتاجرة فيه بشراء الأسهم، ثم يكون مطلوباً تسجيل الخروج من البرنامج.

3 عند العودة بعد مزامنة الحساب تظهر الشاشة الرئيسة قيمة الرصيد المتاح للمتاجرة في الأسهم، مع خيار لعرض التأكيد والإلغاء إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

4 إذا كان الاختيار هو المضي قدماً في المتاجرة والشراء، يعرض التطبيق إجمالي أموالك من الأسهم والنقود السائلة، وعند بدء التداول يظهر مقدار ما تم تداوله بيعاً وشراءً باللون الأخضر أو الأحمر حسب الحالة بالجزء السفلي من الشاشة.

5 يظهر هذا الأمر نشطاً طالما كانت سوق الأسهم التي تتعامل معها مفتوحة والتداول جارياً، وعندما يتم اغلاق السوق تظهر خلفية «روبين هود» باللون الأسود. وعند الضغط على مفتاح «استمرار» على أي نقطة على الرسم البياني، يظهر الإجمالي الخاص بك في ذلك التوقيت.

6 العدسة المكبرة

لتداول أسهم محددة، يمكنك البحث عنها بالضغط على العدسة المكبرة، وفي هذه الحالة يمكنك اختيار سهم محدد، ليتم عرض التفاصيل الخاصة به.

7 يظهر على الشاشة شعار خاص بقسم منفصل للمتاجرة في العملات الرقمية المشفرة، مثل «بيتكوين» وغيرها، وعند الضغط على كلمة «المزيد» المجاورة لهذا الشعار، تظهر قائمة العملات الرقمية المشفرة المتاحة للتداول والمتاجرة، بالطريقة نفسها التي تظهر بها قائمة الأسهم المتداولة في البورصات.

8 عند الضغط على شعار عملة مشفرة بعينها، يبدو نظام الألوان مختلفاً تماماً، ولكنه يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل مع الأسهم.

9 عند الضغط على «البدء»، تتم إضافة المستخدم إلى قائمة انتظار.

10 عند انتقال المستخدم من قائمة الانتظار الى التشغيل، يمكنه استخدام أمر «دعوة صديق» للحصول على الأسهم المجانية والعروض الخاصة بالعملات الرقمية.

11 تظهر بعض الألوان على سعر السهم، ويتم تحديث هذه الألوان من حين الى آخر، ويظهر الشيء نفسه في أسعار العملات المشفرة.

12 في نهاية الصفحة يظهر قسم التحويل والمبادلات في الأسهم والعملات تحت اسم «حوّل»، وبمجرد الضغط عليه تظهر صفحة الشراء.

13 يمكن للمستخدم اصدار أمر الشراء، وإذا صدر الأمر قبل أن تفتح سوق الأسهم ويبدأ التداول، يقوم التطبيق بحفظ الطلب وتنفيذه عند فتح السوق.

14 يتيح التطبيق قوة شرائية تصل الى ضعف الأموال التي تم وضعها فعلياً في حساب المشترك.

15 عند بيع الأسهم يمكن العودة للصفحة الرئيسة واستخدام مفتاح «بيع» المجاور لمفتاح «شراء»، وواجهة البيع تشبه واجهة الشراء.

16 بمجرد بيع الأسهم أو العملات يتلقى المستخدم إشعاراً بذلك، وبالضغط على هذا الإشعار، يمكنه إلقاء نظرة عامة على أمواله، والوصول الى صفحة العرض التي يظهر بها كم من المال والأسهم لديه.

