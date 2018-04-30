توقف عمل تطبيق تيليجرام بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أمستردام

أعلنت خدمة تطبيق الرسائل "تيليجرام"، اليوم الأحد أن هناك مشاكل أدت لتوقف عمل التطبيق في روسيا وبلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أمستردام.
وجاء في بيان "تيليجرام" -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- " أن أعمال الإصلاحات مستمرة بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في محيط أمستردام، مما أدى إلى تعطيل تشغيل العديد من الخدمات، موضحا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا الاتصال عبر التطبيق، في أوروبا، ودول الشرق الأوسط المغرب العربي والشرق الأوسط، وروسيا ورابطة الدول المستقلة.
وقد أعلن مؤسس شركة "تيليجرام"، بافيل دوروف، الليلة الماضية، عن خلل في عمل التطبيق للمستخدمين الأوروبيين، كما قدم اعتذاراه للمستخدمين مؤكدا أنه يتم حل المشكلة.
يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة الهولندية أمستردام قد أدى توقف العمل بشكل مؤقت في مطار سخيبول في أمستردام،ورغم عودة إمدادات الكهرباء، إلا أن العمل لم يعد بالمطار حيث جرى إلغاء أو تأخير العديد من الرحلات القادمة .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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