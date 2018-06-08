أبل تسمح للمطورين بدمج apple maps داخل مواقع الويب

أعلنت شركة أبل عن تغيير كبير مرتبط بخدمة الخرائط التابعة لها خلال فاعليات مؤتمر المطورين السنوى WWDC، إذ أتاحت الشركة لمطوّرى البرامج التابعين لجهات خارجية إمكانية تضمين خرائط أبل على مواقع الويب المختلفة، وهو أمر يمكن القيام به باستخدام مكتبة "جافا سكريبت" MapKit JS التى تم إطلاقها حديثًا.
وسيتمكن المطورون من تحديد منطقة محددة داخل الخرائط قبل تضمينها داخل مواقع الويب، وسيتمكن المستخدمون من البحث عن المواقع والطرق فى تلك المنطقة المحددة، وتقدم المكتبة العديد من الميزات الأخرى أيضًا.
من الجدير بالذكر أن شركة أبل تركز تلك الفترة على تطوير خدمة الخرائط التابعة لها، فى محاولة لمنافسة شركة جوجل التى تسيطر على هذا المجال من خلال "خرائط جوجل".
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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