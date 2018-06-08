أبل تسمح للمطورين بدمج apple maps داخل مواقع الويب

أعلنت شركة أبل عن تغيير كبير مرتبط بخدمة الخرائط التابعة لها خلال فاعليات مؤتمر المطورين السنوى WWDC، إذ أتاحت الشركة لمطوّرى البرامج التابعين لجهات خارجية إمكانية تضمين خرائط أبل على مواقع الويب المختلفة، وهو أمر يمكن القيام به باستخدام مكتبة "جافا سكريبت" MapKit JS التى تم إطلاقها حديثًا.

وسيتمكن المطورون من تحديد منطقة محددة داخل الخرائط قبل تضمينها داخل مواقع الويب، وسيتمكن المستخدمون من البحث عن المواقع والطرق فى تلك المنطقة المحددة، وتقدم المكتبة العديد من الميزات الأخرى أيضًا.

من الجدير بالذكر أن شركة أبل تركز تلك الفترة على تطوير خدمة الخرائط التابعة لها، فى محاولة لمنافسة شركة جوجل التى تسيطر على هذا المجال من خلال "خرائط جوجل".