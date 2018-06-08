ناسا تعلن اليوم عن أمور مهمة خاصة بالمريخ

توصلت وكالة ناسا إلى "نتائج" جديدة ومثيرة على المريخ وستعقد مؤتمراً صحفياً اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءً للكشف عنها، رفضت الوكالة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما اكتشفته على الكوكب الأحمر.

لكن البحث الجديد جاء من مركبة الفضاء "كوريوسيتى" التى جمعت عينات من الكوكب، فى محاولة لفهم ما إذا كان هذا المكان موطناً للحياة التى لا نعرف عنها شىء، وقال ناسا فقط إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي حول "نتائج علمية جديدة من المسبار المريخ "، ولم تعط أى تفاصيل حول ماهية تلك النتائج، وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الخبراء الذين سيحضرون المؤتمر.

يبدأ الحدث فى الساعة 7 مساءً فى المملكة المتحدة و 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه مباشرة على تلفزيون ناسا عبر موقع الوكالة الرسمى، وعلى مجموعة من الشبكات والخدمات الاجتماعية مثل Twice و YouTube، كما تطلب الوكالة من الجمهور إرسال الأسئلة باستخدام هاشتاج #AskNasa.