ناسا تعلن اليوم عن أمور مهمة خاصة بالمريخ

توصلت وكالة ناسا إلى "نتائج" جديدة ومثيرة على المريخ وستعقد مؤتمراً صحفياً اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءً للكشف عنها، رفضت الوكالة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما اكتشفته على الكوكب الأحمر.
لكن البحث الجديد جاء من مركبة الفضاء "كوريوسيتى" التى جمعت عينات من الكوكب، فى محاولة لفهم ما إذا كان هذا المكان موطناً للحياة التى لا نعرف عنها شىء، وقال ناسا فقط إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي حول "نتائج علمية جديدة من المسبار المريخ "، ولم تعط أى تفاصيل حول ماهية تلك النتائج، وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الخبراء الذين سيحضرون المؤتمر.
يبدأ الحدث فى الساعة 7 مساءً فى المملكة المتحدة و 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه مباشرة على تلفزيون ناسا عبر موقع الوكالة الرسمى، وعلى مجموعة من الشبكات والخدمات الاجتماعية مثل Twice و YouTube، كما تطلب الوكالة من الجمهور إرسال الأسئلة باستخدام هاشتاج #AskNasa.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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