أمازون تكشف عن جهاز يساعدك على اختيار ملابسك

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للمستخدمين التقاط الصور باستخدام إضاءة LED المدمجة وكاميرا الاستشعارعن العمق التى تسمح بتعتيم الخلفية بحيث تكون أزياؤهم فى المقدمة والوسط، مما يؤدى إلى الحصول على صور جيدة ، كما يمكن للمستخدمين أيضًا مطالبة المساعد الشخصى أليكسا بالتقاط فيديو مباشر لهم من كل زاوية.

وكتبت أمازون فى وصف المنتج: "التقط صوراً كاملة أو مقاطع فيديو قصيرة حتى تتمكن من رؤية منظورك بزاوية 360 درجة، واستخدم التطبيق لإنشاء مظهر شخصى ورؤية ملابسك، واستخدام الخلفية المستندة إلى رؤية الكمبيوتر لتجعل ملابسك بارزة".

هناك أيضًا خدمة تسمى Style Check، والتى تجمع بين خوارزميات التعلم الآلى مع نصائح من متخصصين فى مجال الأزياء لتعطيك رأيًا ثانيًا حول خيارات ملابسك.

يقدم المستخدمون صورتين فقط لملابس مختلفة وسيتيح لهم أليكسا معرفة أيهما أفضل، استنادًا إلى الملاءمة واللون والتصميم والاتجاهات الحالية، وكلما تم استخدام هذه الميزة، أصبحت القرارات أكثر ذكاءً.