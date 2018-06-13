أعلنت شركة أوبو الصينية فى وقت سابق من هذا الشهر أنها ستكشف عن هاتف ذكى جديد ضمن سلسلة Find فى 19 يونيو الجارى فى حدث خاص فى متحف اللوفر بمدينة باريس، وسيحمل الهاتف الجديد اسم Oppo Find X، وسيضم عدد كبير من المزايا الهامة الحديثة.
ونشرت الشركة الصينية اليوم صورة دعائية للحدث، والتى تظهر جسم الهاتف بشكل غير كامل، ووفقا للتسريبات، سيتضمن الهاتف شاشة كاملة، وكاميرا 5x zoom، وشحن VOOC السريع من شركةأوبو ، ومعالج Snapdragon 845 من كوالكوم.
وتقول شركة أوبو إن وحدة الكاميرا يبلغ سمكها 5.7 ملم فقط، لذا لن يكون لدى Oppo Find X كاميرا ضخمة على ظهره، كما ستتميز الكاميرا بعدد من التقنيات الحديثة التى تساعد على التقاط عالية الدقة.
وسيوفر جهاز Oppo Find X ميزة Super VOOC، والتى يمكنها شحن بطارية 2500mAh فى 15 دقيقة فقط، جنا إلى جنب شاشة AMOLED ضخمة بحجم 6.4 بوصة، وبطارية 3645 مللى أمبير فى الساعة.
GMT 01:08 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوهواوي تستعد لمنافسة كوالكوم من خلال معالجها "Kirin 710" الجديد
GMT 01:06 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة جديدة من أجهزة Xbox
GMT 00:59 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو4 خطوات لحل مشكلة "الإشعارات الغامضة" في تحديث واتسآب الأخير
GMT 00:53 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوجالكسي نوت 9 قد يحمل بطارية بسعة 4000mAh
GMT 00:44 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيونوكيا 6.1 متاح الأن في الأسواق الأوروبية
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
أرسل تعليقك