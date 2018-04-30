الحمامات العامة في الصين ببصمة وجه وواي فاي وتلفزيونات

وصلت الحمامات العامة في الصين لمستوى فائق من الخدمة، بعد إدخال مميزات جديدة، بناء على تعليمات الرئيس الصيني "شي جين بينج"، لتحسين الخدمة العامة للمواطنين.

وأصبحت الحمامات العامة في الصين مزودة بشبكات إنترنت هوائي "واي فاي"، وشاشات تلفزيون، إضافة إلي أجهزة صرف آلي، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن دورات المياه العامة في الصين أصبحت مميزة بتقنية "بصمة" الوجه، لمنع سرقة المناديل الورقة من المراحيض، مضيفة، أن التنقية تضع حداً لاستخدام الأفراد، فلكل شخص كمية تتراوح بين 40 إلي 80 سم فقط من المناديل بعد التعرف علي وجهه، ولا يمكنه الحصول علي مناديل إضافية إلا بعد 9 دقائق.

يذكر أن التطورات التي تشهدها الحمامات العامة في الصين هي إحدى ثمار ثورة المراحيض التي بدأت في الصين عام 2015، وأسفرت عن تجديد 86 ألف دورة مياه عامة.