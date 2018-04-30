الحمامات العامة في الصين ببصمة وجه وواي فاي وتلفزيونات

وصلت الحمامات العامة في الصين لمستوى فائق من الخدمة، بعد إدخال مميزات جديدة، بناء على تعليمات الرئيس الصيني "شي جين بينج"، لتحسين الخدمة العامة للمواطنين.
وأصبحت الحمامات العامة في الصين مزودة بشبكات إنترنت هوائي "واي فاي"، وشاشات تلفزيون، إضافة إلي أجهزة صرف آلي، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن دورات المياه العامة في الصين أصبحت مميزة بتقنية "بصمة" الوجه، لمنع سرقة المناديل الورقة من المراحيض، مضيفة، أن التنقية تضع حداً لاستخدام الأفراد، فلكل شخص كمية تتراوح بين 40 إلي 80 سم فقط من المناديل بعد التعرف علي وجهه، ولا يمكنه الحصول علي مناديل إضافية إلا بعد 9 دقائق.
يذكر أن التطورات التي تشهدها الحمامات العامة في الصين هي إحدى ثمار ثورة المراحيض التي بدأت في الصين عام 2015، وأسفرت عن تجديد 86 ألف دورة مياه عامة.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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